Blood Sugar:ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहद असरदार है एंटी-डायबिटिक आंवला का सेवन, जानिए कैसे करता है शुगर कंट्रोल

Gooseberry for blood sugar control: डायबिटीज के मरीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आंवला का सेवन कच्चा कर सकते हैं।

immunity-boosting herbs: आंवला एक ऐसा हर्ब्स है जिसका सेवन करने से इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। photo-freepik

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram