सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब-सी ट्रिक तेजी से वायरल हो रही है। लोग अपने वॉलेट और कार्ड को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर रखने की सलाह दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे कॉन्टैक्टलेस (Contactless) कार्ड का डेटा चोरी होने का खतरा कम हो सकता है। पहली नजर में यह सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड लग सकता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान भी छिपा है। हालांकि, क्या यह तरीका रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच काम आता है या नहीं? आइए इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं।

क्यों लपेट रहे हैं लोग वॉलेट को एल्युमिनियम फॉयल में?

आजकल ज्यादातर लोगों के वॉलेट में कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ऑफिस एक्सेस कार्ड, मेट्रो या ट्रांजिट कार्ड, पासपोर्ट कार्ड और कुछ सरकारी पहचान पत्र होते हैं। इनमें से कई रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) या नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।

इन तकनीकों की मदद से कार्ड को मशीन में डालने या स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कार्ड को सिर्फ पास लाने पर ही भुगतान या पहचान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को चिंता रहती है कि कहीं कोई बिना अनुमति के वायरलेस तरीके से कार्ड की जानकारी न पढ़ लें।

क्या एल्युमिनियम फॉयल सच में कार्ड को सुरक्षित रखती है?

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में IPS अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू ने कहा, एल्युमिनियम फॉयल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के खिलाफ एक साधारण ढाल (Shield) की तरह काम कर सकती है। अगर वॉलेट को बिना किसी गैप या फटे हिस्से के पूरी तरह लपेट दिया जाए, तो यह कुछ RFID या NFC सिग्नल को कमजोर या ब्लॉक कर सकती है। लेकिन यह पूरी तरह से रोजाना इस्तेमाल में भरोसेमंद तरीका नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कार्ड डेटा चोरी का खतरा जितना दिखाया जाता है, वास्तविकता में वह उतना बड़ा नहीं है। आधुनिक कार्ड पहले से ही कई सुरक्षा फीचर्स के साथ आते हैं।

शिवप्रकाश देवराजू ने बताया कि आज के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में पहले से कई सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। जैसे इनमें डेटा एन्क्रिप्शन, ट्रांजैक्शन लिमिट, टोकनाइजेशन, फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होता है।

उन्होंने कहा, पुलिस के अनुभव के आधार पर अपराधी RFID स्कैनिंग की बजाय फिशिंग, नकली पेमेंट लिंक और सोशल इंजीनियरिंग जैसे तरीकों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लोगों को वायरल ट्रिक्स की बजाय वास्तविक साइबर खतरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

किन RFID कार्डों पर ज्यादा खतरा हो सकता है?

एक्सपर्ट के अनुसार, सभी RFID कार्ड एक जैसे जोखिम में नहीं होते। कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड सुरक्षित प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चोरी हुई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है। कुछ पुराने ऑफिस एक्सेस कार्ड या RFID बैज अपेक्षाकृत आसानी से क्लोन किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपराधी को कार्ड के काफी करीब जाना पड़ता है और तकनीकी जानकारी भी चाहिए होती है। मेट्रो या ट्रांजिट कार्ड में सीमित जानकारी होती है, इसलिए वे साइबर अपराधियों के लिए ज्यादा आकर्षक लक्ष्य नहीं होते। वहीं RFID चिप वाले पहचान पत्र कई स्तर की सुरक्षा के साथ आते हैं, इसलिए सिर्फ पास खड़े होकर उनका डेटा चुराना आसान नहीं है।

कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

एक्सपर्ट के मुताबिक का कहना है कि आम लोगों को एल्युमिनियम फॉयल की बजाय इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

अपना PIN किसी के साथ साझा न करें।

फिशिंग मैसेज और फर्जी पेमेंट लिंक से बचें।

मोबाइल फोन को मजबूत पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित रखें।

कार्ड खो जाए तो तुरंत बैंक को सूचना देकर उसे ब्लॉक कराएं।

इसके अलाव आप सुरक्षा चाहते हैं तो RFID-ब्लॉकिंग वॉलेट या RFID-ब्लॉकिंग कार्ड स्लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एल्युमिनियम फॉयल की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और सुविधाजनक विकल्प माना जाता है।

एल्युमिनियम फॉयल कुछ हद तक RFID और NFC सिग्नल को रोक सकती है, लेकिन इसे कार्ड सुरक्षा का स्थायी या सबसे भरोसेमंद उपाय नहीं माना जा सकता।

विशेषज्ञों का मानना है कि आम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा वायरलेस स्कैनिंग नहीं, बल्कि फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल इंजीनियरिंग है। इसलिए वायरल हैक्स पर भरोसा करने के बजाय डिजिटल सुरक्षा की अच्छी आदतें अपनाना ज्यादा जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख विशेषज्ञ की राय और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसे किसी वित्तीय या साइबर सुरक्षा संबंधी अंतिम सलाह के रूप में न लें। कार्ड सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या या धोखाधड़ी की स्थिति में अपने बैंक और संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें।