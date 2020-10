How Almond Is Beneficial for Health : बादाम (Almond) कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है जिसमें कई विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं। यह विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बादाम प्रोटीन, फाइबर, कॉपर, मैंगनीज और कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। डाइटिशियन का मानना है कि बादाम पेड़ों से प्राप्त होने वाले नट्स में सबसे अधिक प्रोटीन युक्त होता है। बादाम कई रोगों में भी लाभप्रद माना जाता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर और एजिंग की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं।

इन बीमारियों में है रामबाण (Benefits of Almond in Diseases)

डायबिटीज – जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है उन्हें बादाम का सेवन बहुत फायदा पहुंचाता है। कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि बादाम बढ़े हुए रक्त शर्करा और इंसुलिन के स्तर को कम करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद साबित होती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों की मेटाबोलिक गतिविधियों को सुधारता है।

हाई ब्लड प्रेशर – हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेल होने के खतरे बढ़ जाते हैं। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करता है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि बादाम के रोजाना सेवन से ब्लड प्रेशर में कमी आती है।

हृदय रोग – नियमित बादाम का सेवन करने से हृदय से सबंधित बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। बादाम में उच्च मात्रा में मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के मुताबिक, एक आउंस (लगभग 23 बादाम) बादाम में करीब 9 ग्राम मोनोसैचुरेटेड फैट होता है। बादाम खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। जिससे हृदय को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।

अल्जाइमर और कैंसर – बादाम विटामिन ई से भरपूर होता है और विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में कोशिका भित्ति को बनाने में सहायक होते है। कई अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि विटामिन ई के सेवन से अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा बादाम वजन कम करने में भी प्रभावी माना जाता है।

