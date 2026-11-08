महाराष्ट्र का अलीबाग शहर अपने खूबसूरत बीचों, ऐतिहासिक किलों, नारियल के पेड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां की साफ हवा, हरियाली और समुद्री लहरें शहर की भीड़भाड़ से दूर शांति और सुकून का अहसास करती है। अक्सर हम छुट्टियों के लिए ऐसी ही जगह की तलाश में रहते हैं, जहां पर ट्रैफिक, शोर-शराबा और भीड़भाड़ कम हो। अगर आप भी ऐसी जगह पर समय बिताने का प्लान कर रहे हैं, तो अलीबाग बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

मुंबई के पास रहने वाले लोगों के लिए यह वीकेंड ट्रिप के लिए बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। इस समुद्री शहर में आपको ऐतिहासिक और प्राकृतिक खूबसूरती का अहसास होगा। अगर आप किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर समय बिताने की सोच रहे हैं, तो यहां पर जा सकते हैं। भीड़भाड़ से दूर यहां पर आपको कई शानदार जगहें देखने को मिलेंगी।

अलीबाग बीच

अलीबाग की सबसे प्रसिद्ध जगह अलीबाग बीच है। सबसे पहले इस जगह को एक्सप्लोर करें। यहां पर समुद्र के किनारे बैठकर सूर्यास्त और सूर्योदय का लुत्फ लिया जा सकता है। साथ ही समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद मन को सुकून देता है। अगर आप अलीबाग आ रहे हैं, तो इस जगह को मिस न करें। शाम के समय इस बीच की रौनक बढ़ जाती है।

कोलाबा किला

अलीबाग बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित यह ऐतिहासिक किला घूमने की बेहतरीन जगह है। अगर आपको इतिहास में रुचि है, तो इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मौजूदा जानकारी के अनुसार इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने साल 1680 में कराया था। बीच घूमने के बाद आप इस जगह पर जा सकते हैं और आसपास के आकर्षक नजारों का लुत्फ ले सकते हैं। जब समुद्र का पानी कम हो जाता है, तो पैदल भी इस किले तक पहुंच सकते हैं।

नागांव बीच

अलीबाग में घूमने के लिए कई बीच मौजूद हैं, जिनमें से एक नागांव भी है। इस बीच पर घूमने के अलावा कई सारी एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो उनके लिए यह जगह काफी मजेदार हो सकती है। परिवार के अलावा दोस्तों के साथ भी यह घूमने की बेहतरीन जगह है। बीच घूमने के साथ-साथ यहां का लोकल फूड भी ट्राई करें।

अक्षी बीच

अलीबाग में मौजूद यह बीच अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अगर आपको कम भीड़भाड़ वाली जगहों पर घूमना पसंद है, तो इस बीच का रुख कर सकते हैं। यहां पर आपको सुंदरता और शांति का मेल देखने को मिलेगा। समुद्र के किनारे बैठना, टहलना या फोटोग्राफी कर सकते हैं।

वर्सोली बीच और कनकेश्वर मंदिर

इस बीच पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती है। अलीबाग के अन्य बीचों की तुलना में काफी शांत है। सुकून और शांति पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए यह बेहतरीन जगह है। इसके अलावा आप यहां पर कनकेश्वर मंदिर घूमने आ सकते हैं। पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। रास्ते में आपको प्राकृतिक हरियाली और शांत वातावरण देखने को मिलेगा। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको कई सारी सीढ़ियां चढ़नी होंगी।



