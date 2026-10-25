क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह अलार्म बजते ही आंख तो खुल जाती है, लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। अगर बिस्तर से उठ भी जाते हैं तो कई बार सिर भारी लगता है या चकराया सा महसूस होता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि नींद अभी पूरी ही नहीं हुई। ऐसा तब भी हो सकता है, जब आप रात में पर्याप्त समय तक सोए हों।

नींद के दौरान हमारा दिमाग अलग-अलग चरणों से गुजरता है। अगर नींद के गहरे चरण में अचानक आंख खुल जाए, तो पूरी तरह सतर्क होने में कुछ समय लग सकता है। इस स्थिति को स्लीप इनर्शिया (Sleep Inertia) कहा जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अलार्म से गहरी नींद टूटना दिमाग के लिए नुकसानदायक है। सुबह तरोताजा महसूस करने के लिए नींद की अवधि, उसकी गुणवत्ता और सोने-जागने का नियमित समय भी अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानें इसके बारे में बिस्तार से।

गहरी नींद के दौरान शरीर में क्या होता है?

गहरी नींद को डीप स्लीप (Deep Sleep) या स्लो-वेव स्लीप (Slow-wave Sleep) भी कहा जाता है। यह नॉन-रैपिड आई मूवमेंट (NREM) नींद का एक चरण है। इस दौरान शरीर की धड़कन और सांस लेने की गति आमतौर पर धीमी हो जाती है। शरीर की रिकवरी, ऊतकों की मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए यह प्रोसेज जरूरी होता है। याददाश्त को मजबूत करने में भी नींद की भूमिका होती है।

इस बारे में जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने केआईएमएस हॉस्पिटल, ठाणे के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. निखिल जाधव से बात कि तो उन्होंने बताया कि गहरी नींद से अचानक जागने पर दिमाग को पूरी तरह सक्रिय होने में कुछ समय लग सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों को उठते ही सुस्ती, उलझन या ध्यान लगाने में परेशानी महसूस होती है।

इस स्थिति में व्यक्ति जाग तो जाता है, लेकिन उसका दिमाग तुरंत पूरी तरह सतर्क नहीं हो पाता। इसे ही स्लीप इनर्शिया कहते हैं। इसकी अवधि कुछ मिनट से लेकर इससे ज्यादा भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने कितनी देर नींद ली, नींद कैसी रही और वह किस परिस्थिति में जागा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि अलार्म से गहरी नींद टूटना अपने आप में दिमाग को नुकसान पहुंचने का संकेत नहीं है। अगर सुबह उठने पर अक्सर बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो अपनी नींद की अवधि और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है।

रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जागने पर कैसा महसूस हो सकता है?

नींद का एक दूसरा जरूरी चरण है रैपिड आई मूवमेंट (REM) स्लीप। इस दौरान दिमाग की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और अक्सर सपने ज्यादा स्पष्ट या जीवंत महसूस होते हैं। यह चरण सीखने, याददाश्त और भावनाओं को समझने और व्यवस्थित करने से जुड़ा है। इस दौरान शरीर की ज्यादातर ऐच्छिक मांसपेशियां (Voluntary Muscles) अस्थायी रूप से शिथिल रहती हैं।

अगर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान अचानक नींद खुल जाए, तो कुछ लोगों को अपना सपना साफ-साफ याद रह सकता है या कुछ देर के लिए उलझन महसूस हो सकती है। डॉ. जाधव के अनुसार, इस समय जागने पर भी कुछ देर तक सतर्कता प्रभावित हो सकती है।

क्या हल्की नींद में जागना ज्यादा बेहतर है?

आमतौर पर गहरी नींद के मुकाबले हल्की नींद से जागना आसान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर दिन अलार्म को इस तरह सेट करना जरूरी है कि आंख केवल हल्की नींद में ही खुले।

रातभर नींद के कई चक्र चलते हैं और हर चक्र में नींद के अलग-अलग चरण आते हैं। इनकी अवधि भी बदलती रहती है। इसलिए सामान्य अलार्म के जरिए यह तय करना संभव नहीं है कि आपकी नींद ठीक हल्के चरण में ही टूटेगी।

सिर्फ किसी खास स्लीप स्टेज में जागने की कोशिश करने के बजाय पर्याप्त नींद लेना और सोने-जागने का समय नियमित रखना ज्यादा व्यावहारिक तरीका है। नींद मापने वाले कुछ उपकरण अनुमान दे सकते हैं, लेकिन वे भी हर बार सही चरण में जगाने की गारंटी नहीं देते।

सुबह तरोताजा उठने के लिए अपनाएं ये आदतें

अगर रोज सुबह उठने में परेशानी होती है या अलार्म बंद करने के बाद भी काफी देर तक सुस्ती बनी रहती है, तो अपनी दिनचर्या में इन बातों पर ध्यान दें।

नींद का समय कम न करें

जल्दी उठने के लिए रात की नींद से बार-बार समझौता न करें। वयस्कों को आमतौर पर हर रात 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अपनी जरूरत के मुताबिक सोने का पर्याप्त समय तय करें।

सोने और जागने का समय नियमित रखें

कोशिश करें कि हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें। सप्ताह के अंत में भी समय में बहुत ज्यादा बदलाव करने से बचें।

नींद की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें

केवल बिस्तर पर बिताए गए घंटों को ही पर्याप्त नींद न मानें। अगर रात में बार-बार आंख खुलती है या सुबह उठने पर आराम महसूस नहीं होता, तो इसकी वजह पर ध्यान देना जरूरी है।

स्लीप ट्रैकर पर पूरी तरह निर्भर न रहें

स्मार्टवॉच और दूसरे उपकरण नींद के बारे में अनुमान दे सकते हैं, लेकिन वे हमेशा यह सटीक रूप से नहीं बता सकते कि आप किस चरण में हैं। इसलिए सिर्फ इनके हिसाब से सोने और जागने का समय तय न करें।

लगातार बनी रहने वाली थकान को नजरअंदाज न करें

अगर पर्याप्त नींद लेने के बावजूद दिनभर सुस्ती रहती है, तो इसे सिर्फ अलार्म की वजह मानकर न छोड़ें। नींद की समस्या या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी वजहें भी इसकी जिम्मेदार हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना उचित है।

डॉ. निखिल जाधव के अनुसार, सुबह बेहतर महसूस करने के लिए नींद की पर्याप्त अवधि और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना, किसी खास नींद के चरण से बचने की कोशिश करने से ज्यादा उपयोगी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख विशेषज्ञ से मिली जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों पर आधारित है। लगातार थकान, अत्यधिक सुस्ती या नींद से जुड़ी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लें।