Akshaya Tritiya Gold Earrings Designs: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन दिनों सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर आप घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो रोजाना पहनने के लिए 2 gram Gold earrings खरीद सकते हैं। जब आप उन्हें यह गिफ्ट में देंगे तो उनका चेहरा खुशी से खिल जाएगा। डेली वियर गोल्ड ईयररिंग्स न सिर्फ हल्के और आरामदायक होते हैं, बल्कि रोजाना पहनने के लिए भी परफेक्ट रहते हैं।

लीफ गोल्ड स्टड

अक्षय तृतीया पर आप इस तरह के छोटे लीफ पैटर्न स्टड्स खरीद सकते हैं। इसमें बिल्कुल डायमंड लुक आता है। साथ में पिंक स्टोन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। यह हल्के और डेली वियर के लिए परफेक्ट होते हैं। ऑफिस और कैज़ुअल आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं।

फ्लोरल गोल्ड ईयररिंग्स

आप इस तरह का फ्लोरल या पंखुड़ी जैसा डिज़ाइन वाला ईयररिंग्स खरीद सकते हैं। इसमें नीचे छोटा सा झुमका रहता है। यह ट्रेडिशनल और फेस्टिव वियर के लिए अच्छा ऑप्शन है।

कटवर्क ड्रॉप गोल्ड ईयररिंग्स

टीयरड्रॉप शेप में आप इस तरह का ईयररिंग्स खरीद सकते हैं। इसमें अंदर कटवर्क डिजाइन और बीच में स्टोन लाइन होती है। यह मॉडर्न और एलिगेंट लुक देता है।

ओवल या ड्रॉप शेप गोल्ड ईयररिंग्स

आप इस तरह की सिंपल ओवल या ड्रॉप शेप में ईयररिंग्स खरीद सकते हैं। हल्की और रोज पहनने के लिए परफेक्ट रहते हैं। वेस्टर्न और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ सूट करती हैं।

फ्लावर स्टड गोल्ड ईयररिंग

इसमें फूलों जैसा आकार रहता है। आप इस तरह का फ्लोरल स्टड ईयररिंग खऱीद सकते हैं। इसमें बीच में बड़ा स्टोन और पंखुड़ियों में छोटे स्टोन लगे होते हैं।