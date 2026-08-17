चेहरा स्लिम और जॉलाइन शार्प दिखे, इसके लिए आजकल कई तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराए जाते हैं। लेकिन क्या हर किसी को इनकी जरूरत होती है और क्या इनसे मनचाहा रिजल्ट मिलना तय है? मॉडल और रियलिटी शो Lock Upp की कंटेस्टेंट रह चुकीं आकांक्षा चौधरी ने हाल ही में अपना ऐसा ही अनुभव शेयर किया है।

आकांक्षा ने बताया कि मिस यूनिवर्स की तैयारी के दौरान उन्हें कई बार कहा गया कि अगर उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो चेहरे को ज्यादा शार्प और चीकबोन्स को उभरा हुआ दिखाना होगा। इसके लिए उन्हें गालों की चर्बी कम कराने यानी बक्कल फैट रिमूवल कराने की सलाह भी दी गई थी।

बक्कल फैट रिमूवल के लिए जमा करने लगी थीं पैसे

एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने बताया कि वह इस सर्जरी को लेकर काफी गंभीर थीं और इसके लिए पैसे भी बचाने लगी थीं। वह डॉक्टर से सलाह लेने के लिए मुंबई तक गईं।

आकांक्षा के मुताबिक, पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपने खर्चों में काफी कटौती की थी। उन्होंने बताया कि वह कई बार दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थीं और बाकी समय फल या तरबूज आदि खाकर काम चलाती थीं।

हालांकि, बाद में उन्होंने बक्कल फैट रिमूवल सर्जरी न कराने का फैसला किया। उन्हें लगा कि यह एक स्थायी बदलाव हो सकता है और भविष्य में उनके चेहरे की बनावट पर इसका असर पड़ सकता है।

40 से 60 हजार रुपये के इंजेक्शन, लेकिन नहीं दिखा फर्क

आकांक्षा ने बताया कि सर्जरी न कराने के बाद उन्होंने चेहरे की चर्बी कम करने के लिए इंजेक्शन वाला एक ट्रीटमेंट भी लिया। इस ट्रीटमेंट पर उनके करीब 40 हजार से 60 हजार रुपये खर्च हुए।

उन्होंने बताया कि करीब 4 से 5 हफ्ते तक उन्हें चेहरे पर इंजेक्शन दिए गए, लेकिन उनके मुताबिक इस पूरे ट्रीटमेंट का “जीरो रिजल्ट” मिला।

इसी बातचीत में आकांक्षा ने नाक की सर्जरी कराने की खबरों पर भी सफाई दी और कहा कि उन्होंने अपनी नाक पर किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराई है।

आखिर क्या होता है बक्कल फैट रिमूवल सर्जीर?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बेंगलुरु स्थित Aster RV Hospital के सीनियर कंसल्टेंट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी, डॉ. मनजीत पाटिल ने बताया कि बक्कल फैट रिमूवल एक सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें गाल के निचले हिस्से में मौजूद नेचुरल फैट पैड का कुछ हिस्सा हटाया जाता है।

इसका मकसद चेहरे को थोड़ा स्लिम और ज्यादा डिफाइंड दिखाना होता है, जिससे चीकबोन्स और चेहरे की बनावट ज्यादा उभरकर नजर आ सकती है।

हालांकि, चीक फैट रिडक्शन सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। चेहरे की चर्बी कम करने के लिए बक्कल फैट रिमूवल के अलावा कुछ मामलों में फेस लिपोसक्शन या नॉन-सर्जिकल इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जैसे ऑप्शन पर भी विचार किया जा सकता है। सिर्फ गाल भरे होने का मतलब यह नहीं कि सर्जरी की जरूरत है

डॉ. पाटिल बताते हैं कि चेहरे का भरा हुआ दिखना सिर्फ फैट की वजह से नहीं होता। इसमें हड्डियों की बनावट, मांसपेशियां, त्वचा की क्वालिटी और जेनेटिक्स भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

यही वजह है कि सिर्फ गोल या भरे हुए गाल होने के कारण किसी को बक्कल फैट रिमूवल कराने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर ऐसे स्वस्थ वयस्क, जिनके गाल स्वस्थ वजन बनाए रखने के बावजूद काफी भरे हुए दिखते हैं और जिन्हें प्रक्रिया के नतीजों को लेकर वास्तविक उम्मीदें होती हैं, वे इसके लिए सही हो सकते हैं।

किन लोगों को हो सकती है परेशानी?

यह प्रोसेस हर किसी के लिए सही नहीं होती। जिन लोगों का चेहरा पहले से पतला है या उम्र बढ़ने के साथ चेहरे का वॉल्यूम कम हो चुका है, उनके लिए ज्यादा फैट हटाना भविष्य में चेहरे को खोखला या जरूरत से ज्यादा उम्रदराज दिखा सकता है।

इसके अलावा, अगर गालों का भारीपन जेनेटिक्स, बड़ी मासेटर मसल्स, चेहरे की सूजन या शरीर के अतिरिक्त वजन की वजह से है, तो सिर्फ बक्कल फैट हटाने से मनचाहा बदलाव मिलना जरूरी नहीं है।

ट्रीटमेंट कराने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें ये सवाल

अगर आप भी चेहरे की चर्बी कम कराने के लिए किसी सर्जरी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड देखकर फैसला न लें। सबसे पहले किसी योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ से अपने चेहरे का सही आकलन कराएं।

डॉक्टर से यह जरूर समझें कि आपके लिए कौन-सा ट्रीटमेंट सही है, उससे कितना बदलाव आने की उम्मीद है, रिकवरी में कितना समय लगेगा और इसके क्या संभावित साइड इफेक्ट्स या जोखिम हो सकते हैं।

साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अगर सर्जरी कराई जा रही है तो उसके नतीजे कितने लंबे समय तक रह सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ चेहरे की बनावट में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं।

किसी भी कॉस्मेटिक प्रक्रिया को सिर्फ ट्रेंड या किसी सेलिब्रिटी के लुक से प्रभावित होकर कराने के बजाय अपनी जरूरत और चेहरे की बनावट को ध्यान में रखकर फैसला लेना ज्यादा जरूरी है। यहां देखें वीडियो_ https://www.instagram.com/reels/Db3BNAvuWiv/

Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। किसी भी कॉस्मेटिक या मेडिकल प्रक्रिया को कराने से पहले योग्य डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।