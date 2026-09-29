पेरिस फैशन वीक में एक बार फिर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया। लोरियल पेरिस (L’Oréal Paris) के Le Défilé शो के Le Défilé शो में ऐश्वर्या ने रैंप पर कदम रखा तो उनके कपड़ों के साथ-साथ उनका फायरी रेड हेयर कलर (Fiery Red Hair) चर्चा में आ गया। ब्लैक आउटफिट और चमकते क्राउन के साथ उनका पूरा लुक काफी रॉयल नजर आया।

ब्लैक वेलवेट गाउन में दिखा रॉयल अंदाज

पेरिस के प्लास जोफ्र (Place Joffre) में हुए इस फैशन शो की थीम एक्सप्रेस योर वर्थ (Express Your Worth) थी। ऐश्वर्या ने इस मौके पर सीरियन लग्जरी लेबल Yara Shoemaker के 2026-27 फॉल/विंटर 2026-27 कलेक्शन से तैयार किया गया खास ब्लैक आउटफिट पहना था।

उनका लुक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मोहित रॉय ने तैयार किया था। आउटफिट में वेलवेट का टू-पीस गाउन था, जिस पर 3D फ्रिंज एम्ब्रॉयडरी और क्रिस्टल वर्क किया गया था। फिटेड गाउन कमर के पास से काफी स्लीक लुक दे रहा था और इसके साथ लंबा केप भी था।

केप के किनारों पर मोती और क्रिस्टल से डिटेलिंग की गई थी। ऐश्वर्या ने इसके साथ डायमंड से सजा क्राउन, डायमंड रिंग्स और पंप्स पहने थे, जिससे पूरा लुक रॉयल टच दे रहा था।

लाल बालों ने खींचा सबसे ज्यादा ध्यान

ऐश्वर्या के इस लुक में सबसे बड़ा बदलाव उनके बालों में देखने को मिला। पेरिस के रैंप पर वह फायरी रेड हेयर में नजर आईं। बालों को साइड पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया गया था।

ब्लैक गाउन के साथ लाल बालों का कॉम्बिनेशन काफी अलग नजर आ रहा था। यही वजह है कि रैंप पर उनके आउटफिट के साथ-साथ हेयर कलर भी चर्चा का हिस्सा बन गया।

रेड लिप्स और विंग्ड आईलाइनर से पूरा हुआ लुक

मेकअप की बात करें तो ऐश्वर्या ने विंग्ड आईलाइनर, बोल्ड रेड लिप्स और हल्के ब्लश के साथ अपना लुक पूरा किया। उनकी आइब्रो को फेदर्ड लुक दिया गया था और चेहरे पर सॉफ्ट कंटूरिंग की गई थी।

रेड हेयर और रेड लिप्स ने ब्लैक आउटफिट के साथ एक मजबूत कॉन्ट्रास्ट बनाया, जिससे पूरा लुक और ज्यादा उभरकर आया।

सिमोन एश्ले के साथ भी दिखीं ऐश्वर्या

फैशन शो के दौरान ऐश्वर्या सिमोन एश्ले (Simone Ashley)के साथ भी नजर आईं। दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें ऐश्वर्या और Simone बातचीत करती और हाथ थामे नजर आती हैं। दोनों ने ब्लैक आउटफिट पहने थे।

लोरियल पेरिस के साथ पुराना रिश्ता

ऐश्वर्या लंबे समय से L’Oréal Paris से जुड़ी हुई हैं और दुनियाभर में होने वाले फैशन और ब्यूटी इवेंट्स में ब्रांड को रिप्रेजेंट करती रही हैं। इस बार भी उन्होंने पेसिस फैशन वीक में ब्रांड के Le Défilé शो को रैंप पर क्लोज किया।

ऐश्वर्या इससे पहले भी पेरिस फैशन वीक में अपने फैशन लुक से चर्चा बटोर चुकी हैं। पिछले साल उन्होंने मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए वेलवेट शेरवानी-इंस्पायर्ड कोट में रैंप वॉक किया था।