हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ दमदार अदाकारी बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। 52 साल की उम्र में भी अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लगती हैं। साल 2002 में फिल्म देवदास के प्रीमियर के साथ कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने से लेकर पिछले साल मनीष मल्होत्रा की बनारसी साड़ी में नजर आने तक, ऐश्वर्या राय बच्चन ने हमेशा अपनी खूबसूरती और शालीन अंदाज से फ्रेंच रिवेरा में लोगों का दिल जीता है। इस वक्त अभिनेत्री अपनी एक ड्रेस को लेकर काफी चर्चा में हैं।

इस साल 79वें कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब ऐश्वर्या राय बच्चन पारंपरिक भारतीय रेड कार्पेट लुक से अलग हटकर मॉडर्न और स्टाइलिश आउटफिट में पहुंची तो हर किसी की नजरें उन पर टिकी रह गई। उनके ड्रेस को स्टाइलिस्ट मोहित राय ने तैयार किया था। मोहित राय का कहना है कि ऐश्वर्या की विरासत को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा लुक देना था, जो खूबसूरत, आइकॉनिक और यादगार हो।

कान्य का खास आकर्षक बना गाउन

ऐश्वर्या राय बच्चन की कान्स फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हर लुक की अपनी एक अलग पहचान और यादें हैं। इस बार कान्स में ऐश्वर्या राय ने डिजाइनर टोनी वार्ड कॉउचर का खास तौर पर तैयार किया गया सफेद गाउन पहना था। इस गाउन की झलक पहले कभी सामने नहीं आई थी। बाद में डिजाइनर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इसकी खास तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी।

गाउन को बनाने में लगे 600 घंटे और 7,000 मोतियां

ऐश्वर्या राय बच्चन इस सफेद कार्सेट स्टाइल गाउन बेहद स्टनिंग लग रही हैं। इंस्टाग्राम पर साझा की गई जानकारी के अनुसार इसे बनाने में 7,000 से ज्यादा मोतियों का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही करीब 40 मिटर सिल्क टैफेटा कपड़े का उपयोग और 600 घंटे (करीब 25 दिन) की बारीक कारीगरी लगी। डिजाइनर के अनुसार, यह ऐसा गाउन है जिसे हाथ की महीन कारीगरी और आधुनिक डिजाइन का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। अभिनेत्री के इस लुक को स्टाइलिस्ट मोहित राय, चिंतन शाह और तरंग अग्रवाल ने मिलकर तैयार किया। उन्होंने गाउन की फिटिंग इस तरह रखी कि ऐश्वर्या का लुक बेहद आकर्षक लगे। इसके साथ ही उन्होंने सफेद रंग का रफल्स वाला फ्लोई केप भी कैरी किया, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती में चार चांद उनका इस लुक के साथ हेयरस्टाइल लगा रहा है। अभिनेत्री ने साइड पार्टिंग के साथ हल्के कर्ल्स हेयरस्टाइल रखा है। इसके साथ उन्होंने आंखों में हल्का आईलाइनर, गालों पर ब्लश और होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक के साथ डायमंड डैंगलर ईयरिंग्स और अंगूठियों से अपने लुक को पूरा किया है।

जब रेड कार्पेट पर पहनी थी 3.5 लाख रुपये की ड्रेस

हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐश्वर्या राय बच्चन अपने ड्रेस को लेकर चर्चा में आई हों। इससे पहले लाइट ऑन वुमेन्स वर्थ गाला में उन्होंने सोफी कॉउचर की बेबी पिंक ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में शिफॉन केप और फूलों की खूबसूरत कढ़ाई थी, जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपये बताई गई थी। कान्स में अपने पहले रेड कार्पेट लुक के लिए ऐश्वर्या ने डिजाइनर अमित अग्रवाल का कस्टम आउटफिट पहना था, जिसे तैयार करने में 1,500 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा था। सबसे अधिक समय बारीक हाथ की कारीगरी में लगा था।

Also Read

प्रियंका चोपड़ा का सबसे बड़ा डर, बोलीं- हमेशा खुद को साबित करना पड़ा, जानें क्या कहता है मनोविज्ञान

