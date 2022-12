Napping Benefits and Tips : बदलती लाइफस्टाइल के चलते आज लोगों के काम करने का रूटीन बदल गया है। कई लोग रात में आरामदायक और पर्याप्त नींद न ले पाने के चलते दिनभर थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में दिन के समय कुछ मिनट या घंटों की नींद चुराकर इसकी भरपाई करते हैं। इससे व्यक्ति खुद को फिर से र्जावान और तरोताजा महसूस करता है। लेकिन, क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिन में झपकी लेने की सलाह देते हैं?

कई अध्ययनों के अनुसार दोपहर का समय आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन इसके लिए समय मायने रखता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन गेरिएट्रिक्स सोसाइटी में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि बुजुर्गों में 30 से 90 मिनट की झपकी से मस्तिष्क को लाभ होता है। लेकिन एक घंटे से अधिक समय तक सोना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में आर्टेमिस हॉस्पिटल के न्यूरोइंटरवेंशनल सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर विपुल गुप्ता ने बताया कि, “कुछ लोगों के लिए, दोपहर में झपकी लेना एक रीसेट बटन के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे वे फिर से तरोताजा महसूस कर सकते हैं। भले ही झपकी लेना व्यक्ति को गहरी नींद आने से रोकता है। झपकी लेने के बाद व्यक्ति की सतर्कता और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जो लोग झपकी नहीं लेते हैं वे आम तौर पर अधिक देर तक सोते हैं और फिर गहरी नींद के साथ जागते हैं।”

मेडीबडी के मेडिकल ऑपरेशंस के प्रमुख डॉ. गौरी कुलकर्णी ने इसपर सहमति जताते हुए कहा कि, “एक छोटी झपकी (Health Benefits of Napping) लेना निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को कई तरह से स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है। दिन में एक छोटी झपकी, आराम के साथ थकान कम करने में भी मदद करती है। इसके साथ ही व्यक्ति अलर्ट मोड और बेहतर मनोदशा के साथ कार्य करता है। इसके अलावा, झपकी बेहतर प्रदर्शन में सहायता कर सकता है, जिसमें तेज प्रतिक्रिया समय और बेहतर याददाश्त शामिल है।”

डॉ गुप्ता के अनुसार, दोपहर में झपकी (How to Take a Nap) लेने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। जैसे कि थकान कम करने के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मदद करता है। इसके अलावा कार्यक्षमता और याददाश्त में भी बढ़ोतरी करने में सहायक है। वहीं झपकी लेने के बाद व्यक्ति पहले से और अधिक अलर्ट हो जाता है।

हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर दिन में लंबी अवधि के लिए झपकी ली जाती है तो इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। डॉ. कुलकर्णी ने समझाया, “झपकी लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे 15-20 मिनट का ही रखा जाए और दोपहर में ही लिया जाए क्योंकि शाम को झपकी लेने से नींद का चक्र प्रभावित हो सकता है।”

गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ संजय गुप्ता ने बताया, “30 मिनट से कम की झपकी (How Long Should I Nap?) कई फायदे प्रदान करती है, हालांकि लंबी झपकी प्रोडक्टिविटी और स्लीप इनर्शिया (Productivity and Sleep Inertia) से जुड़ी होती है। हालिया एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च (Epidemiology Research) से पता चलता है कि लंबे समय तक, अधिक बार झपकी लेने से स्वास्थ्य पर हानिकारक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं।”