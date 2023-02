Fruits Eat Benefits : फल खाना हर किसी को पसंद होता है. स्वस्थ शरीर के लिए डॉक्टर हमेशा ताजे फल खाने की सलाह देते हैं। फल भी शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। साथ ही फलों में कई विटामिन भी होते हैं। फल खाने से आपको (Cut fruits should be consumed?) कुछ समय के लिए भूख भी नहीं लगेगी। इसलिए फल खाना अच्छा है। लेकिन, जब तक आपको इनका सेवन करने का सही तरीका नहीं पता होगा, ये आपके शरीर को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी फल को खाने का सही समय और सही तरीका जानना जरूरी है।

काम की भागदौड़ के चलते कई लोग फलों को काटकर टिफिन में पैक कर देते हैं और दिन भर के बाद खाते हैं। लेकिन क्या यह तरीका सही है? आज ही जानिए फलों को ऑफिस ले जाकर या घर पर काटकर कितने दिनों तक खाना चाहिए। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फल को काटने के कितने दिनों बाद आपको इसका सेवन करना चाहिए।

फल काटने के कितने समय बाद खाना चाहिए?

फलों को काटने के तुरंत बाद खाना चाहिए। अगर आप फल को काटने के कुछ घंटे बाद खाते हैं, तो पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं। साथ ही फल को तुरंत खाने से जितना फायदा होता है, उसे काटने (Why we should not eat cut fruits) के कुछ घंटे बाद खाना आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता है। फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन इसे ज्यादा देर तक काटने से इसके पोषक तत्व और फायदे कम हो सकते हैं। यदि फलों को काटकर अधिक समय तक खुले में रखा जाए तो उनमें विटामिन ‘सी’ की कमी सकती है।

सर्टिफाइड डाइटिशियन और सर्टिफाइड डायबिटीज केयर Barbie Cervoni (MS, RD, CDCES, CDN) के मुताबिक पोषक तत्वों के नुकसान के तीन कारक गर्मी, ऑक्सीजन और प्रकाश हैं। बिना काटे फलों के आंतरिक भाग ऑक्सीजन और प्रकाश से सुरक्षित होते हैं लेकिन काटे जाने पर खुले रहते हैं। कटे हुए फलों और सब्जियों (How do you keep fruit fresh after cutting it?) में जो पोषक तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वह शायद विटामिन सी है। हालांकि कुछ फलों में मौजूद विटामिन ए और विटामिन ई भी नष्ट हो जाते हैं।

कटे हुए फल खाने के खतरनाक प्रभाव

अगर आप सुबह नाश्ते में फलों को काटकर ऑफिस ले जाते हैं और खुशी-खुशी खाते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कटे हुए फलों को टिफिन में रखकर खाने से पेट खराब हो सकता है। साथ ही कटे फलों (How long does fruit last after cut?) में इंफेक्शन का भी खतरा रहता है। साथ ही इसे खाने से आपके पेट में सूजन हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादा देर तक कटे हुए फलों को खाने से फूड प्वाइजनिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि फलों को काटकर तुरंत खाएं।