विस्फोट में खो दिए थे पैर, प्रोस्थेटिक लेग से किया डांस इंटरनेट पर वायरल

Internet tears up at viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक छोटा बच्चा है जो खुशी से झूम रहा है। इस बच्चे का नाम अहमद शैय्यद है जिसने अफगानिस्तान में हुई आतंकी विस्फोट में अपना पैर गवां दिया था। यह हादसा उसके साथ तब हुआ जब वह 8 साल का था। पिछले 4 सालों से डॉक्टर अहमद को प्रोस्थेटिक लेग लगा रहे हैं, लेकिन कभी फिटिंग सही से नहीं हो पाई तो कभी कुछ और परेशानी। ऐसे में अहमद को चलने-फिरने में भी दिक्कत होने लगी थी।

लेकिन सालों के प्रयास के बाद डॉक्टरों को सफलता मिली और उनकी कोशिश रंग लाई। प्रोस्थेटिक लेग लगाने के बाद डॉक्टरों ने अहमद को चलने के लिए कहा और उसके बाद अहमद को जब यकीन हुआ की वह ठीक हो चुका है तो यह बच्चा खुशी से झूमने लगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ओर्थोपेडिक हॉस्पिटल सेंटर में अहमद सैयद रहमान को नकली पैर लगाया गया जिसके बाद वह डांस करने लगा। इस डांस के वीडियो को वहां कि एक नर्स ने कैमने में कैद कर सोशल मीडिया पर डास दिया। वीडियो में अहमद की खुशी को साफ देखा जा सकता है।

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V

