बेडरूम घर का वह हिस्सा होता है जहां पर दिनभर की थकान के बाद सुकून और आराम के पल बिताते हैं। अगर बेडरूम साफ-सुथरा और खूबसूरती से सजा हुआ हो, तो नींद भी अच्छी आती है और मन भी शांत रहता है। वहीं, खराब डेकोरेशन, कम रोशनी या गलत रंगों का चुनाव हमारी नींद और मूड दोनों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बेडरूम को सही तरीके से सजाना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बेडरूम को खूबसूरत बनाने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि डेकोरेशन की चीजें महंगी होती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और सही आइडियाज की मदद से आप कम बजट में भी अपने बेडरूम को मॉडर्न, स्टाइलिश और आकर्षक बना सकते हैं।

पेंट

बेडरूम की दीवारों के लिए हमेशा हल्के और सुकून देने वाले रंगों का चुनाव करना चाहिए। नीला, हरा, ग्रे या पेस्टल शेड्स जैसे रंग मन को शांत रखने में मदद करते हैं और अच्छी नींद के लिए भी अनुकूल माने जाते हैं। इन रंगों से कमरा ज्यादा खुला, साफ और खुशनुमा दिखाई देता है। वहीं, बहुत ज्यादा गहरे या चटख रंग कमरे की सुंदरता को कम कर सकते हैं।

बेड और मेट्रेस

बेडरूम की असली शोभा बेड बढ़ाता है। मार्केट में कई स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन वाले बेड उपलब्ध हैं, जिन्हें आप कम पैसे में भी खरीद सकते हैं। वहीं, मेट्रेस ज्यादा सख्त या अधिक नरम नहीं होना चाहिए। ऐसा मेट्रेस नींद को प्रभावित कर सकता है। आरामदायक नींद के लिए सही मेट्रेस का चुनाव करना चाहिए।

लाइट्स और लैम्प

बेडरूम की शोभा बढ़ाने के लिए फेयरी लाइट्स और लैम्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न सिर्फ कमरे को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि एक सुकूनभरा माहौल भी बनाते हैं। इन्हें कम पैसे में भी खरीदा जा सकता है। सही जगह पर लगाई गई लाइट्स और लैम्प पूरे कमरे के लुक को बदलने में मदद करते हैं।

पौधों से दें कमरे को प्राकृतिक लुक

बेडरूम को और भी ज्यादा आकर्षक और ताजगी भरा बनाने के लिए इंडोर पौधे लगाना एक बेहतरीन तरीका है। स्नेक प्लांट, पीस लिली, मनी प्लांट या फिर पाम ट्री जैसे पौधे कमरे को नेचुरल और फ्रेश लुक देते हैं। ये न सिर्फ घर की सजावट को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि हवा को शुद्ध रखने में भी मदद करते हैं। इन्हें खिड़की या फिर टेबल पर रख सकते हैं।

वॉल डेकोर

बेडरूम की दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए वॉल डेकोर का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए फोटो फ्रेम, वॉल हैंगिंग, पेंटिंग या बड़े डेकोरेटिव फ्रेम लगा सकते हैं। इससे कमरे को स्टाइलिश और पर्सनल टच मिलता है। सही वॉल डेकोर बेडरूम की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है।

बेडशीट और कुशन

बेडरूम की सजावट में बेडशीट और कुशन का भी बड़ा योगदान होता है। अगर इनका रंग और डिजाइन कमरे की थीम के अनुसार चुना जाए, तो पूरा कमरा ज्यादा सुंदर और सजा हुआ नजर आता है। इसके साथ ही बेड पर अलग-अलग डिजाइन और रंगों के कुशन इसे स्टाइलिश और आकर्षक बनाते हैं।

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