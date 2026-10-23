रोजाना साफ-सफाई के बाद भी कई बार फर्श पर नमी, चिपचिपाहट, चिकनाई या निशान रह जाते हैं। तेल-मसालों के दाग, पानी की बूंदें, धूल-मिट्टी और अन्य कारणों की वजह से फर्श गंदा दिख सकता है। सिर्फ पोछा लगाने से कई बार फर्श साफ नहीं होता है। ऐसे में सफाई के लिए कई लोग बाजार से महंगे क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हर बार फर्श की सफाई के लिए इन क्लीनर की जरूरत नहीं होती। अगर आप फर्श को चमकदार और खुशबूदार बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए घर पर ही कुछ चीजों की मदद से क्लीनर तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल फर्श की सतह और उस पर इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का ध्यान रखना जरूरी है।

फर्श गंदा होने के कारण

पोछे में केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल, गंदा पानी, टाइल्स की दरारें, नमी, धूल, जूतों की गंदगी और खारा पानी कई बार फर्श पर पोछा लगाने के बाद भी निशान छोड़ देते हैं। कई बार हम पोछा लगाते हैं और उसका पानी कुछ ही देर में गंदा हो जाता है। फिर भी हम इस पानी से बाकी जगहों पर पोछा लगाते हैं। ऐसे में गंदगी अच्छी तरह साफ नहीं हो पाती और पानी के साथ फर्श पर चिपक सकती है। कई बार केमिकल वाले महंगे क्लीनर फर्श पर सूखकर पतली परत जमा देते हैं। इस वजह से भी फर्श गंदा और चिपचिपा दिख सकता है।

अगर आप भी फर्श को साफ और खुशबूदार रखना चाहती हैं, तो पोछे के पानी में कुछ चीजों को मिलाकर क्लीनर तैयार कर सकती हैं। इससे पोछा लगाने के बाद फर्श चमकदार और साफ नजर आ सकता है। आइए, जानते हैं फर्श को साफ रखने का तरीका।

सामग्री

गुनगुना पानी

सफेद विनेगर- 1/4 कप

लिक्विड डिश सोप- 1 चम्मच

एसेंशियल ऑयल- 10 से 15 बूंदें

फर्श की सफाई करने के लिए तैयार करें मिश्रण

फर्श को साफ करने के लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी भर लें। अब इस पानी में सफेद सिरका (विनेगर) मिलाएं। साथ ही एक चम्मच लिक्विड डिश सोप और एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों को डाल दें। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, तो इसके बिना भी आप फर्श साफ करने के लिए मिश्रण तैयार कर सकती हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब साफ और धुला हुआ पोछा लें और इससे फर्श की सफाई करें। जिससे फर्श साफ, फ्रेश और महकता हुआ नजर आ सकता है। पोछा लगाने के बाद खिड़की खोल दें या फिर पंखा चला दें। इससे फर्श जल्दी सूख सकता है और नमी भी दूर हो सकती है।

ध्यान रखें कि इस मिश्रण को ग्रेनाइट, मार्बल या ट्रैवर्टाइन पर इस्तेमा न करें। विनेगर का इस्तेमाल प्राकृतिक पत्थर वाले फर्श पर करने से चमक कम हो सकती है, सतह पर निशान पड़ सकता है या फिनिशिंग खराब हो सकती है। इस तरह के फर्श के लिए मुलायम पोछे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”