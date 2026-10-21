Achari Mooli Recipe: खाने के शौकीन लोग अक्सर कुछ न कुछ नई डिश की तलाश में रहते हैं। क्योंकि हर कोई रोजाना एक जैसा खाना खाकर बोर हो सकता है। ऐसे में खाने की साधारण चीजों को ही अलग ट्विस्ट देकर स्वाद में बदलाव किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसी ही रेसिपी के बारे में बता रहे हैं, जिसे अक्सर हम सलाद या सब्जी के रूप में खाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मूली की। सर्दियों के समय बाजारों में मूली काफी बिकती है। यह खाने में स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। अगर आपको मूली ज्यादा पसंद नहीं है, तो यहां दी गई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसे साधारण सब्जी की तरह नहीं बल्कि मसालों का ट्विस्ट देकर अलग तरीके से बनाया जा सकता है।

कुछ लोगों को मूली की सामान्य सब्जी का स्वाद पसंद नहीं आता है, मगर इसे अचारी मसालों के साथ बनाया जाए, तो इसका जायका बेहतरीन हो जाता है। मूली सेहत के लिए फायदेमंद होती है और इसे सलाद के रूप में भी लिया जा सकता है। अचारी मूली की खुशबू हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

मूली: 400-500 ग्राम

सौंफ पाउडर: एक चम्मच

धनिया पाउडर: एक चम्मच

जीरा: एक चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: आधा चम्मच

हल्दी पाउडर: आधा चम्मच

कलौंजी: आधा चम्मच

अदरक: एक इंच

अजवाइन: आधा चम्मच

अमचूर: आधा छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले मूली को अच्छे से धो लें और फिर मध्यम आकार के टुकड़ों में काटें। इसे एक थाली में रखकर ऊपर से हल्का सा नमक छिड़कें और कुछ देर के लिए ढक कर रख दें, ताकि इसमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब मूली के टुकड़ों में किसी नुकीली चीज से छोटे-छोटे छेद कर लें, ताकि उनमें मसाला भर जाए। अब इनके ऊपर हल्का सा तेल छिड़क कर सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला इसमें डालें। इन्हें हाथ से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी मसाले मूली के टुकड़ों में रच जाएं। अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा और कलौंजी हल्का सा भून लें। इसके बाद कूटा हुआ अदरक इसमें डालें और सुगंधित होने तक भूनें। फिर मूली के टुकड़ों को इसमें डाल दें और धीमी आंच पर तीन-चार मिनट तक ढक्कन रखकर पकाएं। ध्यान रहे कि बीच-बीच में इसे चम्मच से चलाते रहें, ताकि यह तले से न चिपके। इसके बाद अमचूर पाउडर तथा हरा धनिया इसमें डालें और अच्छी तरह मिलाने के बाद आंच बंद कर दें। इसे चपाती, ब्रेड या नान के साथ परोसा जा सकता है।

लंच या डिनर में इसे आप बना सकते हैं और खाने में अचारी ट्विस्ट ला सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ताजी मूली बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। इस मौसम में आप अचारी मूली की इस खास रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यह रेसिपी बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी पसंद आ सकती है।