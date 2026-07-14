आम बहुत सारे लोगों का पसंदीदा फल होता है। इसको फल के तौर पर खाने के साथ-साथ खाने-पीने की तमाम चीजें भी बनाई जाती हैं। इन दिनों बाजार में खूब आम मिल रहा है, जिसका स्वाद आप भी जमकर उठा रहे होंगे। लेकिन आम का सीजन खत्म होने के बाद लोगों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ता है।

अगर आप भी चाहते हैं कि सीजन खत्म होने के बाद भी आम का स्वाद चख पाएं और इससे लजीज चीजें बना पाएं तो आपको आम को स्टोर करने का तरीका पता होना चाहिए। फूड सेफ्टी गाइडलाइंस के मुताबिक भी सही तरीके से फ्रीज किया गया आम कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं आम को फ्रीजर में स्टोर करने का सही तरीका, यह कितने समय तक सुरक्षित रहता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आम के पल्प को ऐसे करें स्टोर

आम को स्टोर करने का यह तरीका यूट्यूब चैनल ‘द टेरेस किचन’ पर साझा किया गया है। पूरा आम को स्टोर करने की बजाय आप इसका पल्प यानी गूदा स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए अपनी पसंद की किस्म वाला आम लें और उसे छिल लें। फिर उसका वजन नापें। आम छिलने के बाद ज्यादा देर न रखें। इसे तुरंत कट करें। इसका पल्प निकाल लें। इसके बाद आम को पीस लें।

इसे बड़े कंटेनर में डाल दें। आम की वजन से एक तिहाई चीजनी डालें। 30-40 मिनट पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें। इसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस डालें। ताजा आम की तुलना में इस तरह पकाकर रखा गया आम ज्यादा अच्छा टेस्ट देता है और ज्यादा दिन तक चलता है। ठंडा होने के बाद पल्प गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद जिप लॉक बैग लें। उसमें आम को स्टोर करें। इसके बाद डीप फ्रिज में रखें।

अब जानें क्या आम को फ्रीजर में स्टोर करना सुरक्षित है?

अगर आम को सही तरीके से फ्रीज किया जाए, तो यह सुरक्षित रहता है। फ्रीजिंग बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देती है, जिससे आम लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि, पिघलाने (thaw) के बाद उसका टेक्सचर ताजे आम जैसा नहीं रहता और वह थोड़ा नरम हो सकता है।

आम कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है?

अगर तापमान -18°C या उससे कम हो, तो आम का गूदा आमतौर पर 3 महीने तक अच्छी गुणवत्ता के साथ सुरक्षित रह सकता है। समय बढ़ने पर वह खाने के लिए असुरक्षित नहीं होता, लेकिन स्वाद, रंग और टेक्सचर धीरे-धीरे प्रभावित हो सकते हैं।

क्या पूरा आम फ्रीजर में रखना चाहिए?

पूरे आम को फ्रीज करना बेहतर विकल्प नहीं माना जाता। जमने और फिर पिघलने के बाद उसका छिलका और गूदा खराब टेक्सचर वाला हो सकता है। इसलिए कटे हुए आम या आम का पल्प फ्रीज करना ज्यादा बेहतर रहता है।

पिघलाने का सही तरीका

उपयोग से पहले आम को रातभर फ्रिज में रखकर धीरे-धीरे पिघलाएं। अगर स्मूदी, शेक, आइसक्रीम या डेजर्ट बनाना है, तो कई बार जमे हुए टुकड़ों का सीधे इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं?

फ्रीज किया हुआ आम इन चीजों के लिए अच्छा रहता है:

मैंगो शेक

स्मूदी

मैंगो लस्सी

आइसक्रीम

कुल्फी

मैंगो प्यूरी

डेजर्ट

ध्यान दें: अगर आप कटे हुए ताजे आम की तरह फ्रीज किए हुए आम का स्वाद और टेक्सचर चाहते हैं, तो निराशा हो सकती है। फ्रीजिंग के बाद आम थोड़ा नरम हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेय पदार्थों और डेजर्ट में ज्यादा उपयुक्त माना जाता है।

यह जानकारी अमेरिकी खाद्य सुरक्षा एजेंसी (USDA) और नेशनल सेंटर फॉर होम फूड प्रिजर्वेशन (NCHFP) जैसी संस्थाओं की फ्रीजिंग गाइडलाइन के अनुरूप है, जिनके अनुसार फलों को सही तरीके से फ्रीज करने पर वे लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, हालांकि उनकी गुणवत्ता और टेक्सचर में कुछ बदलाव आ सकता है।

डिस्क्लेमर: फ्रीज करने के बाद आम का स्वाद और पोषण काफी हद तक बरकरार रह सकता है, लेकिन उसके टेक्सचर में बदलाव आ सकता है। अगर आम में बदबू, फफूंदी या रंग में असामान्य बदलाव दिखाई दे, तो उसका सेवन न करें।