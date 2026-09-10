समय के साथ जीवनशैली में भी कई तरह के बदलाव होते हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ा बदलाव पुरानी चीजों के दोबारा इस्तेमाल में देखने को मिल रहा है। आज के समय में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जब पुरानी या खराब हो जाती हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय लोग सजावटी चीजों से लेकर अन्य उपयोगी सामान तैयार कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है पुराने टायरों का फिर से इस्तेमाल में लाना। कार या बाइक का टायर खराब होने के बाद अक्सर लोग उसे बेकार समझकर किसी कोने में रख देते हैं या कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन ये कबाड़ सजावट के काम आ सकता है। इसमें थोड़ी सजावट और कुछ बदलाव करके आप एक खूबसूरत कॉफी टेबल बना सकते हैं। आइए जानते हैं आप खराब हुए टायर से किस तरह एक सुंदर कॉफी टेबल बना सकते हैं।

कॉफी टेबल बनाने के लिए जरूरत के सामान

एक पुराना कार टायर

टायर के आकार के अनुसार गोल लकड़ी का बोर्ड या प्लाईवुड के टुकड़े

मजबूत जूट की रस्सी

मजबूत गोंद या हॉट ग्लू गन

ड्रिल मशीन और स्क्रू

3 या 4 छोटे फर्नीचर लेग्स/लकड़ी के पैर

सैंडपेपर

कैंची या कटर

लकड़ी का वार्निश या क्लियर कोट

पेंट और ब्रश

टायर से कॉफी टेबल बनाने का आसान तरीका

स्टेप 1

पुराने टायर में धूल-मिट्टी जमा होने के साथ ही उनके बीच वाले लाइनिंग में छोटी-छोटी बजरी या कंकड़ भी फंसे होते हैं। टायर को पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। बजरी और कंकड़ निकालने के लिए किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे धोने के बाद धूप में अच्छी तरह सूखने दें।

स्टेप 2

टायर के गोल आकार के बराबर लकड़ी या प्लाईवुड के दो गोल टुकड़े तैयार करें। एक टुकड़े को टायर के ऊपर और दूसरे को नीचे रखना है। इन्हें स्क्रू की मदद से टायर से अच्छी तरह जोड़ दें। इससे टेबल का ढांचा मजबूत होता है।

स्टेप 3

इसके बाद टायर के बाहरी हिस्से पर नीचे से ऊपर की ओर रस्सी को गोल-गोल लपेट दें। हर चक्कर पर गोंद लगाते जाएं, ताकि रस्सी ढीली न हो। रस्सी की परतें एक-दूसरे से सटी होनी चाहिए, ताकि टायर दिखाई न दे।

स्टेप 4

अब आपको टेबल के पैर जोड़ने हैं। इसके लिए नीचे लगे लकड़ी के बोर्ड पर तीन या चार मजबूत पैर स्क्रू की मदद से लगाएं। ध्यान रखें कि सभी पैर समान ऊंचाई के हों, ताकि टेबल हिले न।

स्टेप 5

टेबल को खूबसूरत लुक देने के लिए ऊपर वाले लकड़ी के हिस्से पर पेंट या वार्निश लगा सकते हैं। इसके अलावा इसे मॉडर्न लुक देने के लिए ऊपर लकड़ी के आकार का गोल कांच भी लगा सकते हैं।

स्टेप 6

अगर रस्सी के सिरे दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें अच्छी तरह चिपकाकर काट दें। टेबल को आकर्षक लुक देने के लिए जूट की रस्सी, बांस या नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोहो या देसी लुक के लिए जूट की रस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप घर पर ही आसानी से बेकार पड़े टायर को आकर्षक लुक देकर उपयोग में ला सकते हैं।

कहां रखें कॉफी टेबल

लिविंग रूम के किसी एक कॉर्नर में 2-3 स्टूल या छोटी कुर्सियां रखकर बीच में टेबल रख सकते हैं, यहां बैठकर आप कॉफी पीने के साथ ही किताबें भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं।

इसी तरह आप पुरानी जींस की मदद से भी एक खूबसूरत और उपयोगी स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं। स्टोरेज बॉक्स बनाने के लिए यहां क्लिक कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।