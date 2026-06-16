भारत में कई भव्य महल और ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन दक्षिण भारत में स्थित पद्मनाभपुरम पैलेस अपनी अनूठी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के कारण सबसे अलग पहचान रखता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित यह महल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित लकड़ी का महल माना जाता है। करीब 400 साल पुराना यह राजमहल आज भी अपनी शानदार नक्काशी, रहस्यमयी सुरंगों और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है।

शाही इतिहास से जुड़ा है पद्मनाभपुरम पैलेस

पद्मनाभपुरम पैलेस का निर्माण वर्ष 1601 में वेनाड साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया गया था। बाद में त्रावणकोर के प्रसिद्ध शासक महाराजा मार्तंड वर्मा ने इसका विस्तार करवाया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व में त्रावणकोर दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में शामिल हुआ।

वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ (भगवान विष्णु का स्वरूप) को समर्पित कर दिया। इसके बाद राजधानी का नाम पद्मनाभपुरम रखा गया, जिसका अर्थ है ‘भगवान पद्मनाभ का निवास स्थान’। वर्ष 1795 तक यह त्रावणकोर की राजधानी रहा, जिसके बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थानांतरित कर दी गई। आज यह महल एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित है।

क्यों खास है यह महल?

पद्मनाभपुरम पैलेस पूरी तरह लकड़ी की अद्भुत कारीगरी का नमूना है। (Photo Source: keralatourism.org)

भारत के अधिकांश प्रसिद्ध महलों में संगमरमर और पत्थर का उपयोग देखने को मिलता है, लेकिन पद्मनाभपुरम पैलेस पूरी तरह लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी का उदाहरण है। महल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि भीषण गर्मी में भी इसके अंदर प्राकृतिक रूप से ठंडक बनी रहे।

महल के भीतर बने आंगन, गलियारे, मंडप और लकड़ी की नक्काशीदार छतें इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। यहां की रोजवुड (शीशम) से बनी खूबसूरत स्तंभ और दरवाजे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

रहस्य बने हुए हैं चमकदार काले फर्श

महल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसके चमकदार काले फर्श हैं। सदियों पुराना होने के बावजूद यह फर्श आज भी आईने की तरह चमकते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन्हें बनाने के लिए लकड़ी का कोयला, चूना, जली हुई नारियल की खोल और कुछ खास वनस्पति रसों का मिश्रण इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसकी सटीक विधि आज तक रहस्य बनी हुई है।

महल के प्रमुख आकर्षण

1. क्वीन मदर पैलेस (थाई कोट्टारम)

यह महल परिसर का सबसे पुराना हिस्सा है। यहां की लकड़ी की बारीक नक्काशी और पारंपरिक आंगन विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। यहीं एक गुप्त भूमिगत सुरंग भी बताई जाती है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के सदस्य करते थे।

2. किंग्स काउंसिल चैंबर (मंत्रशाला)

यह वह स्थान है जहां राजा अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इसकी वास्तुकला ऐसी है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के यह कमरा हमेशा ठंडा रहता है।

3. ग्रैंड डाइनिंग हॉल (वलिया ऊट्टुपुरा)

यह विशाल भोजन कक्ष त्रावणकोर राजाओं की समृद्धि और उदारता को दर्शाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार, यहां एक साथ हजारों लोगों को भोजन कराया जाता था।

4. प्राचीन क्लॉक टॉवर

महल के प्रवेश द्वार के पास स्थित यह घड़ी टॉवर कई सदियों पुराना है। आश्चर्य की बात यह है कि यह मैकेनिकल वॉच आज भी सही समय बताती है।

हर कोने पर बारीक लकड़ी की नक्काशी, खूबसूरत दरवाजे और रोजवुड के स्तंभ इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। (Photo Source: Unsplash)

आसपास घूमने की जगहें

पद्मनाभपुरम पैलेस की यात्रा के दौरान पर्यटक आसपास के कई प्रसिद्ध आकर्षणों का भी आनंद ले सकते हैं। इनमें उदयगिरि किला शामिल है, जो महाराजा मार्तंड वर्मा की सैन्य शक्ति और इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, मथुर एक्वाडक्ट एशिया के सबसे लंबे ट्रफ ब्रिजों में से एक माना जाता है और अपनी अनूठी संरचना के लिए प्रसिद्ध है।

सुचिंद्रम मंदिर अपनी संगीत उत्पन्न करने वाली पत्थर की स्तंभों और शानदार नक्काशी के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहीं, कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है, जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है।

घूमने का सबसे अच्छा समय

पद्मनाभपुरम पैलेस घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और महल की खूबसूरती का आनंद आराम से लिया जा सकता है। सुबह के समय पहुंचने पर भीड़ कम रहती है और पूरे परिसर को आराम से देखा जा सकता है। ध्यान रखें कि महल के अंदर प्रवेश करने से पहले जूते-चप्पल बाहर उतारने होते हैं, ताकि ऐतिहासिक लकड़ी की संरचना और प्राचीन फर्श सुरक्षित रह सकें।

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