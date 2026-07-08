भारत अपने डाइवर्स कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक है यहां की सदियों पुरानी कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी) की कला, जो हर राज्य की अलग पहचान बन चुकी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में विकसित हुई ये एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स न केवल कपड़ों की खूबसूरती बढ़ाती हैं, बल्कि स्थानीय इतिहास, संस्कृति और लोगों की लाइफस्टाइल की भी झलक दिखाती हैं। आइए जानते हैं भारत की कुछ प्रसिद्ध ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स के बारे में।

चिकनकारी (उत्तर प्रदेश)

Indian embroidery styles
लखनऊ की चिकनकारी सफेद धागों से की जाने वाली महीन कढ़ाई है। (Photo Source: Pexels)

लखनऊ की चिकनकारी भारत की सबसे प्रसिद्ध और नाजुक कढ़ाई कलाओं में से एक है। इसमें सफेद धागों से कॉटन, मलमल, जॉर्जेट और अन्य हल्के कपड़ों पर बारीक फूल-पत्तियों और बेल-बूटों के डिजाइन बनाए जाते हैं। इसकी सादगी और शालीनता इसे हमेशा फैशन में बनाए रखती है।

फुलकारी (पंजाब)

Traditional Indian embroidery
इसका इस्तेमाल दुपट्टों और शॉल में अधिक होता है। (Photo Source: Pexels)

पंजाब की ट्रेडिशनल फुलकारी अपने चमकीले रंगों और आकर्षक फूलों वाले डिजाइनों के लिए जानी जाती है। ‘फुलकारी’ का अर्थ ही है ‘फूलों का काम’। इस कढ़ाई का इस्तेमाल दुपट्टों, शॉल और ट्रेडिशनल ड्रेस को सजाने के लिए किया जाता है।

कांथा (पश्चिम बंगाल)

कांथा कढ़ाई की खासियत इसकी साधारण रनिंग स्टिच तकनीक है। पुराने कपड़ों को दोबारा उपयोग में लाकर उन पर फूल, पक्षी, जानवर और ग्रामीण जीवन से जुड़े सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। आज यह कला साड़ियों, दुपट्टों, स्कार्फ और होम डेकोर प्रोडक्ट्स में भी लोकप्रिय है।

कशीदा (कश्मीर)

Chikankari embroidery
कशीदा में फूल, पत्तियां और प्रकृति से प्रेरित सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। (Photo Source: Pexels)

कश्मीर की कशीदा कढ़ाई प्रकृति से प्रेरित डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चिनार के पत्ते, फूल, पेड़ और पक्षियों की आकृतियां बेहद बारीकी से बनाई जाती हैं। यह कढ़ाई मुख्य रूप से पश्मीना शॉल, जैकेट और ऊनी वस्त्रों पर देखने को मिलती है।

कच्छ कढ़ाई (गुजरात)

Phulkari embroidery
कच्छ कढ़ाई रंगीन धागों, शीशों और ज्यामितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है। (Photo Source: Pexels)

गुजरात की कच्छ कढ़ाई रंग-बिरंगे धागों, शीशे (मिरर वर्क) और जियोमेट्रिक डिजाइनों के लिए मशहूर है। यह ट्रेडिशनल अटायर के अलावा बैग, कुशन कवर और वॉल हैंगिंग जैसी सजावटी वस्तुओं में भी खूब इस्तेमाल होती है।

जरदोजी (उत्तर प्रदेश)

जरदोजी भारत की सबसे शाही और भव्य एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स में गिनी जाती है। इसमें सोने-चांदी के धागों के साथ मोती, सीक्विन और बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। शादी-ब्याह के लहंगे, शेरवानी और अन्य उत्सवों के परिधानों में इसका खास महत्व है।

कसूती (कर्नाटक)

Kantha embroidery
कसूती कढ़ाई अपनी सटीक और सिमेट्रिकल स्टिचेस के लिए मशहूर है। (Photo Source: Pexels)

कर्नाटक की ट्रेडिशनल कसूती एम्ब्रॉयडरी अपनी सटीक और बारीक सिलाई के लिए जानी जाती है। इसमें मंदिर, पशु-पक्षी, रथ और दैनिक जीवन से जुड़े डिजाइन बनाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कपड़े के दोनों ओर डिजाइन लगभग एक जैसा दिखाई देता है।

टोडा कढ़ाई (तमिलनाडु)

Kashida embroidery
टोडा जनजाति की यह कढ़ाई सफेद कपड़े पर लाल और काले धागों से की जाती है। (Photo Source: Pexels)

तमिलनाडु के नीलगिरि क्षेत्र में रहने वाले टोडा जनजाति के लोग इस खास एम्ब्रॉयडरी कला को पीढ़ियों से संजोए हुए हैं। सफेद कपड़े पर लाल और काले धागों से बनाए गए ज्योमेट्रिकल पैटर्न इसकी पहचान हैं। प्रत्येक डिजाइन समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाता है।

रबारी कढ़ाई (गुजरात)

Kutch embroidery
रबारी कढ़ाई में रंगीन धागों और शीशों का खूबसूरत काम होता है। (Photo Source: Pexels)

गुजरात के रबारी समुदाय द्वारा की जाने वाली यह कढ़ाई रंगीन धागों, शीशों और ट्रेडिशनल शेप्स का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें जानवरों, प्रकृति और ग्रामीण जीवन से प्रेरित डिजाइन बनाए जाते हैं, जो इसे बेहद आकर्षक और जीवंत बनाते हैं।

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