बारिश का मौसम आते ही गरमा-गरम चाय और कुरकुरे स्नैक्स की याद आना लाजमी है। भारत के हर राज्य की अपनी खास मानसूनी डिश होती है और पश्चिम बंगाल भी इस मामले में पीछे नहीं है। बंगाली व्यंजनों में कई ऐसे पारंपरिक शाकाहारी तले हुए स्नैक्स हैं, जो चाय के साथ बेहतरीन स्वाद देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 9 लोकप्रिय बंगाली स्नैक्स के बारे में।

शिंगारा

Shingara
मसालेदार आलू की स्टफिंग वाला कुरकुरा बंगाली समोसा, जो चाय के साथ खूब पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)

शिंगारा बंगाल का मशहूर स्नैक है, जिसे समोसे का बंगाली रूप भी कहा जाता है। इसका कुरकुरा बाहरी आवरण मसालेदार आलू और मूंगफली की स्टफिंग से भरा होता है। इसे हरी चटनी और गर्म चाय के साथ खाना बेहद पसंद किया जाता है।

बेगुनी

Beguni
बेसन में लिपटे तले हुए बैंगन के स्लाइस, बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम। (Photo Source: Pexels)

बेगुनी पतले कटे बैंगन के स्लाइस को मसालेदार बेसन के घोल में डुबोकर डीप फ्राई करके बनाया जाता है। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है। इसे मुरमुरे (मुरी) और मसाला चाय के साथ परोसा जाता है।

मिर्ची भाजा

Mirchi Bhaja
बेसन में लिपटी तली हुई बड़ी हरी मिर्च, तीखा और स्वादिष्ट मानसूनी स्नैक। (Photo Source: Pexels)

बड़ी हरी मिर्च को बेसन के घोल में लपेटकर डीप फ्राई किया जाता है। यह स्नैक तीखा, कुरकुरा और बेहद स्वादिष्ट होता है। बारिश के मौसम में चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

पेयाजी

Peyaji
प्याज, बेसन और मसालों से बने कुरकुरे पकौड़े, जो बारिश में चाय का मजा बढ़ा देते हैं। (Photo Source: Pexels)

पेयाजी, जिसे प्याज पकौड़ा भी कहा जाता है, पतले कटे प्याज, हरी मिर्च और बेसन से तैयार किया जाता है। शाम की चाय के साथ यह बंगाल का सबसे पसंदीदा मानसूनी स्नैक है।

आलू चॉप

Aloo Chop
मसालेदार आलू की बॉल्स या टिक्की को बेसन में लपेटकर तला जाता है। (Photo Source: Pexels)

मसालेदार मैश किए हुए आलू की टिक्की या बॉल्स को बेसन के घोल में डुबोकर सुनहरा होने तक तला जाता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है।

मोचर चॉप

Mochar Chop
केले के फूल से बना ट्रेडिशनल बंगाली कटलेट, जो अपने अलग स्वाद के लिए मशहूर है। (Photo Source: Pexels)

मोचा यानी केले के फूल से बनने वाला यह पारंपरिक बंगाली स्नैक अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। मसालों के साथ तैयार किए गए कटलेट को डीप फ्राई कर कुरकुरा बनाया जाता है।

कोचुरी

Kochuri
दाल या मटर की स्टफिंग वाली तली हुई पूड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। (Photo Source: Pexels)

कोचुरी एक तरह की स्टफ्ड पूड़ी होती है, जिसमें मसालेदार दाल या हरी मटर की भरावन होती है। इसे मसालेदार आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है और कई लोग इसे बारिश में चाय के साथ भी खाना पसंद करते हैं।

धनेपाता बोरा

धनिया पत्ती, बेसन और हरी मिर्च से तैयार ये छोटे-छोटे पकौड़े खुशबूदार और स्वादिष्ट होते हैं। हल्के और कुरकुरे होने की वजह से ये मानसून में चाय के साथ बेहतरीन लगते हैं।

पोस्तो बोरा

Posto Bora
खसखस, प्याज और मसालों से बना पारंपरिक बंगाली पकौड़ा, जिसका स्वाद बेहद खास होता है। (Photo Source: Pexels)

खसखस (पोस्तो), प्याज और मसालों से तैयार यह पारंपरिक बंगाली पकौड़ा बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम होता है। इसका हल्का मीठा स्वाद इसे बाकी स्नैक्स से अलग बनाता है और चाय के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है।

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