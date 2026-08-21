फेस्टिव सीजन में अक्सर महिलाओं की पहली पसंद ट्रेडिशनल या एथनिक आउटफिट्स होती हैं। इनके साथ ज्वेलरी लुक को खूबसूरत और एलिगेंट बनाने में मदद करती हैं। अगर आप अपने लुक को ज्यादा हैवी नहीं रखना चाहती हैं, तो आउटफिट के साथ सिर्फ झुमकों को स्टाइल कर सकती हैं। हालांकि बाजार में मिलने वाले इतने सारे झुमकों को देखकर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि किसे खरीदा जाए। ऐसे में अपने आउटफिट के अनुसार यहां दिए गए डिजाइन को चुना जा सकता है।

अगर आप इस बार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी या अन्य त्योहारों पर साड़ी या सूट पहन रही हैं, तो यहां दिए गए कुछ झुमके डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। इन्हें आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं, जो डेली वियर से लेकर खास आउटफिट्स पर भी खूब जच सकते हैं।

एंटीक झुमका

ऑक्सीडाइज्ड और एंटीक फिनिश वाले झुमके विंटेज और रॉयल लुक देते हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ इस तरह के झुमकों को फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जा सकता है। अगर आप कुछ अलग और यूनिक ज्वेलरी तलाश रही हैं, तो इसे अपने कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। जिसके त्योहारों से लेकर शादी-फंक्शन तक स्टाइल किया जा सकता है।

कुंदन झुमका

कुंदन वर्क झुमके सूट से लेकर साड़ी तक में आसानी से स्टाइल किए जा सकते हैं। इन्हें आप किसी भी तरह के ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ पेयर कर सकती हैं। लाल, मैरून, डार्क ब्लू, पिंक, मिंट ग्रीन और लैवेंडर कलर्स के ट्रेडिशनल आउटफिट पर कुंदन झुमके क्लासी लुक दे सकते हैं।

मीनाकारी झुमका

सफेद, ऑफ व्हाइट, पेस्टल और मोनोक्रोम ट्रेडिशनल आउटफिट्स पर इस तरह के झुमके काफी शानदार लग सकते हैं। अगर आउटफिट सिंपल या हल्के कलर की है, तो मल्टीकलर के मीनाकारी झुमके स्टाइल किए जा सकते हैं। इनमें आपको कई तरह के डिजाइन और कलर्स मिल जाएंगे।

टेंपल झुमका

टेंपल ज्वेलरी का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिसे खास मौकों पर महिलाएं पहनना पसंद कर रही हैं। अगर आप भी कुछ अलग लुक चाहती हैं, तो टेंपल झुमकों को साड़ी के साथ पेयर कर सकती हैं। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस तरह के झुमके एलिगेंट और खूबसूरत लुक दे सकते हैं।

टेंपल डिजाइन झुमका (फोटो सोर्स: Pinterest)

पर्ल झुमका

आजकल पर्ल डिजाइन झुमके काफी पसंद किए जा रहे हैं। इन्हें आप किसी भी अवसर पर कैरी कर सकती हैं। एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक के लिए पर्ल झुमकों को स्टाइल किया जा सकता है। अगर आप सिल्क साड़ी पहन रही हैं, तो इस तरह के झुमके काफी शानदार लग सकते हैं। वहीं अनारकली और हल्के रंग के आउटफिट पर भी इन्हें स्टाइल किया जा सकता है।

डेंगलर झुमका

डेंगलर झुमके लंबे होते हैं। यह कानों के नीचे लटकते हैं और इनमें पर्ल या घुंघरू जोड़ दिए जाते हैं। इन्हें पहनकर ट्रेडिशनल लुक काफी सुंदर लगता है। अगर आप त्योहारों पर कुछ अलग और हटके लुक चाहती हैं, तो आउटफिट के साथ इस तरह के झुमकों को पेयर कर सकती हैं।

सिल्वर झुमका

ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर झुमके क्लासिक और वर्सटाइल लुक के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन्हें आप ट्रेडिशनल और एथनिक डेली वियर के साथ आसानी से कैरी कर सकती हैं। शॉर्ट कुर्ती, को-ओर्ड सेट, सलवार सूट या अन्य पारंपरिक ड्रेस के साथ इन्हें पेयर किया जा सकता है।

एमराल्ड स्टोन झुमका

त्योहारों और शादियों पर ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरत और एलिगेंट दिखाने के लिए एमराल्ड स्टोन झुमके स्टाइल किए जा सकते हैं। इन्हें आप हैवी साड़ी, अनारकली सूट, बनारसी साड़ी जैसी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। अगर आपको ज्यादा हैवी झुमके नहीं पसंद तो लाइटवेट झुमकों को कैरी कर सकती हैं। इसके साथ लुक को पूरा करने के लिए एमराल्ड नेकलेस भी स्टाइल कर सकती हैं।