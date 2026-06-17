आज के समय में भूख लगते ही हम आसानी से बाजार से चिप्स, कुरकुरे या पैकेटबंद नमकीन खरीद लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतीय घरों में स्वादिष्ट और पौष्टिक देसी स्नैक्स तैयार किए जाते थे। घर की महिलाएं इन नमकीनों को बड़ी मात्रा में बनाकर डिब्बों में सुरक्षित रखती थीं ताकि परिवार के सदस्य या अचानक आने वाले मेहमान उनका आनंद ले सकें। आइए जानते हैं ऐसे ही 8 देसी नमकीन स्नैक्स के बारे में, जो पैकेटबंद स्नैक्स के लोकप्रिय होने से पहले लोगों की पहली पसंद हुआ करते थे।

भुना चना

Roasted Chana
भुना चना भारत के सबसे पुराने और पौष्टिक स्नैक्स में से एक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)

भुना चना भारत के सबसे पुराने और हेल्दी स्नैक्स में से एक माना जाता है। इसे घरों, स्कूलों, दफ्तरों और यहां तक कि ट्रेन यात्राओं के दौरान भी खूब खाया जाता था। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भुना चना अक्सर गुड़ के साथ खाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता था।

मुरमुरा चिवड़ा

Murmura Chivda
यह हल्का और स्वादिष्ट स्नैक चाय और कॉफी के साथ आज भी खूब पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)

मुरमुरा, मूंगफली, करी पत्ता, मसालों, भुने हुए चने और चिवड़े से तैयार यह हल्का लेकिन स्वादिष्ट स्नैक चाय और कॉफी के साथ खूब पसंद किया जाता था। इसकी कुरकुरी बनावट और मसालेदार स्वाद इसे खास बनाते थे।

मठरी

Mathri
मैदा, अजवाइन और मसालों से तैयार की जाने वाली मठरी उत्तर भारत का बेहद लोकप्रिय स्नैक है। (Photo Source: Unsplash)

मैदा, अजवाइन और मसालों से बनी मठरी एक कुरकुरी और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाली नमकीन है। इसे बड़ी मात्रा में बनाकर एयरटाइट डिब्बों में रखा जाता था और शाम की चाय के साथ इसका आनंद लिया जाता था।

सत्तू मसाला मिक्स

Sattu Masala Mix
उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्तू मसाला बहुत चाव से खाया जाता है। (Photo Source: Pexels)

उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्तू मसाला मिक्स काफी लोकप्रिय था। भुने हुए चने के आटे में प्याज, हरी मिर्च, मसाले और हरी धनिया मिलाकर इसे तैयार किया जाता था। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाला स्नैक भी माना जाता था।

मूंग दाल नमकीन

पैकेटबंद नमकीनों के बाजार में आने से पहले घरों में मूंग दाल नमकीन तैयार की जाती थी। मूंग दाल को कुरकुरा होने तक तलकर उसमें नमक और मसाले मिलाए जाते थे। इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता था।

खाखरा

गुजरात की पहचान माने जाने वाला खाखरा एक पतली, कुरकुरी और भुनी हुई रोटी जैसा स्नैक है। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और यह स्वाद के साथ-साथ हल्का नाश्ता भी माना जाता है।

मसाला मूंगफली

Masala Peanuts
भुनी हुई मूंगफली में नमक और विभिन्न मसाले मिलाकर तैयार की जाने वाली मसाला मूंगफली एक किफायती और स्वादिष्ट स्नैक थी। (Photo Source: Pexels)

मूंगफली को भूनकर उसमें नमक और मसाले मिलाकर तैयार किया जाने वाला यह स्नैक बेहद लोकप्रिय था। कम खर्च में बनने वाला यह नाश्ता स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ऊर्जा देने वाला भी माना जाता था।

चकली

Chakli
चकली दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय पारंपरिक स्नैक है। (Photo Source: Pexels)

चकली चावल और दाल के आटे से बनाई जाने वाली एक पारंपरिक नमकीन है। इसका सर्पिल आकार, कुरकुरी बनावट और मसालेदार स्वाद इसे खास बनाता है। दक्षिण भारत में इसे अक्सर फिल्टर कॉफी के साथ परोसा जाता है।

Also Read
कबाब, बिरयानी, अचार और भी बहुत कुछ,समर सीजन में कटहल को डाइट में शामिल करने के 11 बेहतरीन आइडियाज