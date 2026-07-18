दुनिया में ज्यादातर शहरों और कस्बों में अलग-अलग रंगों और डिजाइन की इमारतें देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां लगभग पूरा शहर एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आता है। यही खास रंग इन शहरों की पहचान बन चुका है। जो इन शहरों को अलग और आकर्षक पहचान देता है। यही वजह है कि पर्यटक इन शहरों की खूबसूरती को देखने दूर-दूर से आते हैं। आइए, जानते हैं दुनिया के 8 ऐसे शहरों के बारे में, जो अपने खास रंगों की वजह से मशहूर हैं।

शेफचाउएन, मोरक्को

मोरक्को का शेफचाउएन शहर ब्लू पर्ल ऑफ मोरक्को के नाम से मशहूर है। यहां की गलियां, सीढ़ियां और घर नीले रंग के हैं। माना जाता है कि यह परंपरा शरणार्थियों से जुड़ी है, जो नीले रंग को आसमान और स्वर्ग का प्रतीक मानते थे। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर कई सारी राय हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यह शहर अपने नीले रंग की वजह से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है।

जुजकार, स्पेन

स्पेन का जुजकार पहले सफेद हुआ करता था, लेकिन साल 2011 में द स्मर्फ्स फिल्म के प्रमोशन के लिए इस शहर को नीले रंग में रंग दिया गया। जिसकी वजह से हजारों पर्यटकों और वहां रहने वाले लोगों ने इस शहर के नए रंग को स्थायी रुप से बनाए रखने का फैसला किया। यही वजह है कि आज यह शहर स्पेन के सबसे अलग और आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है।

इजामल, मेक्सिको

मेक्सिको का इजामल शहर गोल्डन येलो कलर से रंगा हुआ है। यह रंग आपको लगभग हर घर पर दिखेगा, जो शहर की आज सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। हालांकि इसके पीछे की सही वजह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग इसे 1993 में पोप जॉन पॉल द्वितीय की यात्रा से जोड़ते हैं, लेकिन इससे पहले भी पीले रंग का काफी इस्तेमाल किया जाता था।

जोधपुर, भारत

जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां के पुराने इलाके में कई घर नीले रंग के हैं। यह रंग स्थानीय परंपरा और शहर की पहचान का हिस्सा माना जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नीला रंग तेज गर्मी में घरों को ठंडा रखने में मदद करता है। नीले रंग से सजा जोधपुर आज भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

बुरानो, इटली

बुरानो के घरों में किसी एक रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि हर घर के लिए रंगों का एक तय नियम है। द्वीप पर चमकीले रंगों वाले घर इंद्रधनुष जैसा नजारा पेश करते हैं। यही वजह है कि यह जगह इटली में आकर्षण का केंद्र बन चुकी है।

ओइया, ग्रीस

ग्रीस का खूबसूरत शहर ओइया अपनी सफेद इमारतों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए काफी पसंद की जाती है। यहां के घर व्हाइटवॉश्ड साइक्लेडिक शैली में बने हैं। सफेद रंग की यह परत तेज धूप को परावर्तित करने में मदद करती है, जिससे घर ठंडा रहता है। वहीं नीले गुंबद वाले चर्च इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं।

अल्बेरोबेलो, इटली

इटली का अल्बेरोबेलो शहर अपने शंकु (कोन) आकार की छत वाले ट्रुली घरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आपको लगभग सभी घरों में सफेद चूने की परत चढ़ी हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से पूरा गांव बहुत आकर्षक दिखता है। माना जाता है कि यह सफेद परत गर्मियों में धूप को परावर्तित करने में मदद करती है, जिससे घर ठंडे रहते हैं। यही वजह है कि यह जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है।

ऐट बेनहड्डू, मोरक्को

यह प्राचीन शहर अपने भूरे रंग के लिए जाना जाता है। यहां के ज्यादातर घर मिट्टी की ईंटों, चिकनी मिट्टी और भूसे जैसी प्राकृतिक सामग्री से बने हैं। यही वजह है कि पूरा गांव आसपास के प्राकृतिक वातावरण से आसानी से घुल-मिल जाता है। इसी वजह से इस शहर की ऐतिहासिक पहचान आज भी बरकरार है।