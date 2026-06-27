अगर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ते से करना चाहते हैं, तो चीला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। भारतीय रसोई में लंबे समय से पसंद किया जाने वाला चीला स्वाद और पोषण का शानदार मेल है। इसकी खास बात यह है कि इसे दाल, अनाज, बाजरा और सब्जियों जैसी पौष्टिक चीजों से आसानी से तैयार किया जा सकता है। प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम से भरपूर अलग-अलग तरह के चीले न सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं 8 हेल्दी चीले, जिन्हें आप अपने डाइट प्लान में शामिल कर सकते हैं।

मूंग दाल चीला

मूंग दाल का चीला प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। भीगी हुई हरी या पीली मूंग दाल को पीसकर तैयार किए गए इस चीले को पचाना आसान होता है। इसे हरी धनिया या पुदीने की चटनी के साथ खाया जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

बेसन चीला

बेसन का चीला भारतीय घरों में सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है। चने के आटे से बनने वाला यह चीला ग्लूटेन-फ्री होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और अजवाइन मिलाकर इसे और अधिक स्वादिष्ट व पौष्टिक बनाया जा सकता है।

ओट्स चीला

अगर आप वजन कंट्रोल रखना चाहते हैं या दिल की सेहत का ध्यान रखते हैं, तो ओट्स चीला एक अच्छा विकल्प है। ओट्स के आटे में दही और मसाले मिलाकर तैयार किया गया यह चीला घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।

रागी चीला

रागी यानी फिंगर मिलेट से बना चीला कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। इसका हल्का मिट्टी जैसा स्वाद इसे अन्य चीलों से अलग बनाता है।

पनीर स्टफ्ड चीला

अगर आप हाई-प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो पनीर स्टफ्ड चीला आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बेसन या मूंग दाल के चीले में मसालेदार पनीर की स्टफिंग भरकर तैयार किया गया यह चीला प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होता है।

ज्वार वेजी चीला

ज्वार के आटे से बना चीला ग्लूटेन-फ्री होने के साथ-साथ मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, पालक, शिमला मिर्च या तोरी जैसी सब्जियां मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है।

पालक और सूजी का चीला

पालक और सूजी का चीला स्वाद और पोषण दोनों का शानदार मेल है। पालक की प्यूरी मिलाने से इसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि सूजी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनाती है। बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने का यह एक आसान तरीका भी है।

स्प्राउटेड दाल चीला

अंकुरित दालों से तैयार किया गया चीला पोषण के मामले में सबसे बेहतर विकल्पों में गिना जाता है। अंकुरित दालों में विटामिन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। यह पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है और हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन विकल्प है।

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