चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के कई प्रसिद्ध मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें शक्तिपीठों से लेकर कई ऐतिहासिक मंदिर शामिल हैं। चैत्र नवरात्रि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा, आरती और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। आइए जानते हैं देश के 8 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जहां नवरात्रि के दिनों में लोग भारी संख्या में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।

1- वैष्णो देवी मंदिर, कटरा (जम्मू-कश्मीर)

त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में नवरात्रि के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां पर माता रानी तीन प्राकृतिक पिंडियों (महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती) के रूप में विराजमान हैं। नवरात्रि के समय यहां विशेष पूजा और मध्यरात्रि आरती का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं।

2- कामाख्या मंदिर, गुवाहटी (असम)

असम के गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर का हिंदू धर्म में काफी विशेष महत्व है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर माता सती के सृजन (योनि) रूप की पूजा की जाती है। यह स्थान तांत्रिक साधना के मुख्य केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहां पर कोई मूर्ति नहीं है बल्कि, मुख्य गर्भगृह में एक प्राकृतिक योनि-आकार की चट्टान की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान यहां लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

3- ज्वालामुखी मंदिर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। यहां पर नवरात्रि के दिनों में भक्त भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए आते हैं। ज्वालामुखी मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहां किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि चट्टानों से निकलने वाली प्राकृतिक अग्नि को देवी का स्वरूप माना जाता है। यह भी 51 शक्तिपीठों में से एक है और मान्यता है कि यहां पर माता सती की जीभ गिरी थी।

4- चामुंडा देवी मंदिर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ही एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो चामुंडा देवी का है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित यह काफी प्राचीन मंदिर है, जहां पर नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ रहती है। नवरात्रि के दिनों में यहां पर विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और मेले का आयोजन किया जाता है।



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5- नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश

नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी के पास स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां माता सती की आंखें गिरी थीं। नवरात्रि के दिनों में यहां भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस दौरान यहां पर विशेष पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है।

6- मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार (उत्तराखंड)

हिंदू धर्म में मां मनसा देवी मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह हरिद्वार की शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है, जहां रोपवे या फिर 786 सीढ़ियों की चढ़ाई कर पहुंचा जा सकता है। नवरात्रि के दौरान यहां देश के कोने-कोने से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां पर श्रद्धालु धागा बांधते हैं और मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो वापस आकर उसे खोलते हैं।

7- तारा देवी मंदिर, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

तारा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। शांत वातावरण और देवदार के जंगलों के बीच स्थित इस मंदिर में नवरात्रि के दिनों में दूर-दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान यहां पर विशेष पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

8- कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल

देश के सबसे प्रसिद्ध मां दुर्गा के मंदिरों में से एक पश्चिम बंगाल का कालीघाट मंदिर भी है। 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां पर माता सती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहां मां काली के उग्र रूप की पूजा की जाती है। तंत्र साधकों के बीच इस मंदिर का बेहद ही खास महत्व है। नवरात्रि के दिनों में देश के कोने-कोने से भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं।



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