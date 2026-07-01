आज के समय में पर्यटन केवल नई जगहों को देखने तक सीमित नहीं रह गया है। अब लोग ऐसे डेस्टिनेशन चुन रहे हैं, जहां घूमने के साथ-साथ प्रकृति, वन्यजीव और लोकल कल्चर का प्रिजर्वेशन भी प्राथमिकता हो। इसे ही इकोटूरिज्म कहा जाता है। इकोटूरिज्म का उद्देश्य पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालते हुए नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज का सम्मान करना है। अगर आप भी नेचर लवर हैं और जिम्मेदार तरीके से यात्रा करना चाहते हैं, तो दुनिया के ये 8 इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए।

भूटान

भूटान अपनी पर्यटन नीति के लिए जाना जाता है, जो पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण पर जोर देती है। (Photo Source: Pexels)

भूटान अपनी ‘हाई वैल्यू, लो इम्पैक्ट’ पर्यटन नीति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां सरकार बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाय सीमित और जिम्मेदार पर्यटन को प्राथमिकता देती है। इससे देश की प्राकृतिक सुंदरता, बायोडायवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज सुरक्षित रहती है। शांत पहाड़, बौद्ध मठ और स्वच्छ वातावरण इसे खास बनाते हैं।

बोर्नियो

बोर्नियो दुनिया के सबसे पुराने वर्षावनों में से एक का घर है। यहां एंडेंजर्ड ओरंगुटान सहित कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। पर्यटक यहां जंगल सफारी, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का अनुभव और जिम्मेदार वन्यजीव पर्यटन का आनंद ले सकते हैं।

कोस्टा रिका

घने वर्षावन, ज्वालामुखी और समृद्ध जैव विविधता के कारण कोस्टा रिका इकोटूरिज्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। (Photo Source: Pexels)

कोस्टा रिका को इकोटूरिज्म का ग्लोबल लीडिंग कंट्री माना जाता है। यहां घने वर्षावन, सक्रिय ज्वालामुखी, क्लाउड फॉरेस्ट और असाधारण बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। देश का बड़ा हिस्सा नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में सुरक्षित है, जिससे यहां का प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है।

गैलापागोस द्वीप

यह द्वीप अपनी दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों और सख्त पर्यावरण संरक्षण नियमों के लिए प्रसिद्ध हैं। (Photo Source: Pexels)

प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप अपनी अनोखी वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं द्वीपों ने वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन को इवोल्यूशन के सिद्धांत की प्रेरणा दी थी। यहां पर्यटन पर सख्त नियम लागू हैं ताकि नाजुक इकोसिस्टम और दुर्लभ जीव-जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मेडागास्कर

मेडागास्कर में कई ऐसी वनस्पतियां और जीव-जंतु पाए जाते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। (Photo Source: Pexels)

मेडागास्कर अपनी अद्भुत बायोडायवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां पाए जाने वाले कई पौधे और जीव-जंतु पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। जंगल, रेयर लीमर और अनोखे पेड़-पौधे इसे नेचर लवर्स के लिए एक शानदार इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन बनाते हैं।

निंगालू रीफ

यहां पर्यटक व्हेल शार्क, समुद्री कछुए और रंग-बिरंगे कोरल रीफ का जिम्मेदारी से आनंद ले सकते हैं। (Photo Source: Pexels)

ऑस्ट्रेलिया का निंगालू रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ की तुलना में कम भीड़भाड़ वाला लेकिन बेहद खूबसूरत समुद्री पर्यटन स्थल है। यहां पर्यटक व्हेल शार्क, समुद्री कछुए, रंग-बिरंगे कोरल रीफ और समुद्री जीवों को जिम्मेदारी के साथ करीब से देखने का अनुभव ले सकते हैं।

स्लोवेनिया

स्लोवेनिया अपनी हरियाली, स्वच्छ झीलों और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)

स्लोवेनिया को यूरोप के सबसे हरित देशों में गिना जाता है। यहां स्वच्छ शहर, हरे-भरे जंगल, सुंदर झीलें और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन सुविधाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। देश ने टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी पहल की हैं।

स्वालबार्ड

आर्कटिक क्षेत्र में स्थित स्वालबार्ड ग्लेशियरों, ध्रुवीय वन्यजीवों और संरक्षित प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)

अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, तो स्वालबार्ड बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित यह स्थान बर्फीले ग्लेशियर, ध्रुवीय भालू और अद्भुत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। यहां पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े नियम लागू हैं, ताकि नाजुक आर्कटिक इकोसिस्टम सुरक्षित रह सके।

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