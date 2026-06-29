Homemade Namkeen Recipes: जब भी हम चाय पीते हैं तो उसके साथ नमकीन खाने का मन जरूर करता है। इसका तीखा और चटपटा स्वाद हर किसी को पसंद होता है। ऐसे में लोग बाजार से अलग-अलग तरह की नमकीन खरीदते हैं। हालांकि इन्हें ज्यादा तेल, मसालों और प्रिजर्वेटिव्स के साथ बनाया जाता है। ऐसे में घर पर बनी नमकीन एक बेहतरीन स्नैक साबित हो सकती है। घर पर आप अलग-अलग तरह की नमकीन रेसिपी ट्राई कर सकते हैं जो कम समय में तैयार की जा सकती है। खास बात यह है कि इन्हें आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं।

आलू भुजिया

चाय के साथ स्नैक्स के रूप में आलू भुजिया कई लोगों को पसंद होती है। इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 2 उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लें और इसमें 1 कप बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला मिलाएं। अब इसे जाली की मदद से गर्म तेल में निकालें। इन्हें सुनहरा होने तक तलें, फिर निकाल लें। जब यह ठंडी हो जाए तो इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख दें।

नमकपारे

ऑफिस या ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर लोगों को बीच-बीच में हल्की भूख लगती है, ऐसे में चाय या कॉफी के साथ नमकपारे खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैदा में तेल, अजवाइन और नमक को मिलाकर अच्छे से आटा गूंध लें। अब इसे रोटी की तरह बेलकर अपनी पसंद के आकार में काट लें। इन्हें धीमी आंच पर तल लें। इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं।

चना दाल नमकीन

बाजार में मिलने वाली चना दाल नमकीन ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को एक रात पहले भिगोकर रख दें। जब दाल अच्छी तरह सूख जाए तो इसे तल लें और ऊपर से नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं।

चना जोर गरम

मानसून के समय इस तरह की नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए उबले हुए काले चने को चपटा कर लें। अब इन्हें कुरकुरा होने तक फ्राई करें। ऊपर से इसमें मसाले मिला सकते हैं। इसमें आप प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाकर भी चटपटा स्नैक तैयार कर सकते हैं।

मुरमुरा नमकीन

जब भी हम बाजार से नमकीन खरीदते हैं तो यह काफी महंगी मिलती है। ऐसे में आप इसे घर पर बना सकते हैं जो लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। इसके लिए आप मुरमुरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मूंगफली को भून लें। इसके बाद थोड़ा सा तेल डालकर उसमें हल्दी, करी पत्ता और मुरमुरे को डालकर कुरकुरा होने तक भून लें। इसमें ऊपर से नमक और चाट मसाला मिला सकते हैं। इस तरह स्वादिष्ट नमकीन झटपट तैयार की जा सकती है।

मसाला मूंगफली

बाजार जैसी चटपटी और स्वादिष्ट मसाला मूंगफली घर पर आसानी से तैयार की जा सकती है। इसके लिए कच्ची मूंगफली पर बेसन और मसालों की परत चढ़ाएं और इसे तेल में डीप फ्राई कर लें। जब यह सुनहरी हो जाए तो इसे निकाल लें। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं।

पोहा चिवड़ा

पतले पोहे से बनने वाला चिवड़ा बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन है जिसे आप किसी भी मौसम में चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पतला पोहा लें। अब इसे तेल में सूखा भून लें। अब एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें करी पत्ता, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, पोहा और मसाला डालकर मिक्स कर लें।

कॉर्न फ्लेक्स नमकीन

कॉर्न फ्लेक्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं जिन्हें आप तेल में डालकर हल्का भून लें। इसके अलावा मूंगफली और मेवे को भी धीमी आंच पर भून लें। अब दोनों को मिक्स करके इसमें मसाले मिक्स कर लें। इस तरह कॉर्न फ्लेक्स नमकीन तैयार हो जाएगी।