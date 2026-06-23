Hairstyle Ideas for Office Look: ऑफिस में कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखने में आउटफिट के अलावा हेयर स्टाइल भी अहम भूमिका निभाता है। अक्सर सुबह की भागदौड़ में हम हेयर स्टाइल को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से हर दिन वही बोरिंग लुक करना पड़ता है। ऐसे में कुछ आसान और स्टाइलिश हेयर स्टाइल ट्राई किए जा सकते हैं जो कम समय में आकर्षक लुक दें। अगर आप भी ऑफिस में हर दिन ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो ये 8 हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं।

लो बन

लो बन एक क्लासिक और एलिगेंट हेयर स्टाइल है जो फॉर्मल आउटफिट्स के साथ अच्छा लगता है। इसे बनाना भी काफी आसान होता है और यह पूरे दिन बालों को व्यवस्थित बनाए रखता है। अगर आप दिनभर बाहर रहती हैं, तो इस तरह का हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा।

हाई पोनीटेल

फॉर्मल लुक पर हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लुक देने में मदद करता है। दिखने में यह हेयर स्टाइल काफी सिंपल है लेकिन यह आपके फेस को ज्यादा साफ और शार्प दिखाता है। इसे आप किसी भी आउटफिट के साथ ट्राई कर सकती हैं।

साइड ब्रेड

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो ऑफिस के लिए साइड ब्रेड हेयर स्टाइल अपनाया जा सकता है। इसे आप फ्यूजन या इंडियन वियर के साथ अपना सकती हैं। लंबे बालों पर यह हेयर स्टाइल काफी खूबसूरत लगता है और आरामदायक भी होता है।

मेसी बन

किसी भी आउटफिट को स्टाइलिश लुक देने के लिए मेसी बन एक बेहतरीन हेयर स्टाइल साबित हो सकता है। कैजुअल और प्रोफेशनल लुक के लिए मेसी बन हेयर स्टाइल आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपके पास कम समय है तो इस हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकती हैं।

हाफ अप ट्विस्ट

अगर आपके बाल छोटे हैं तो हाफ अप ट्विस्ट हेयर स्टाइल अच्छा ऑप्शन रहेगा। यह हेयर स्टाइल ट्रेडिशनल, वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न आउटफिट पर स्मार्ट और क्लासी लुक देते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो इसे रास्ते में भी बना सकती हैं।

सॉफ्ट वेव्स

बालों को ओपन रखना पसंद करती हैं तो सॉफ्ट वेव्स अच्छा हेयर स्टाइल ऑप्शन है। इसके लिए आपको बालों को हल्का कर्ल करना है। ऑफिस पार्टी या मीटिंग के लिए सॉफ्ट वेव्स एक शानदार हेयर स्टाइल साबित हो सकती हैं।

स्लीक लो पोनीटेल

आजकल स्लीक लो पोनीटेल हेयर स्टाइल ट्रेंड में है। इसे आप बिजनेस मीटिंग या कॉर्पोरेट फंक्शन में ट्राई कर सकती हैं जो क्लासी और मॉडर्न लुक देने में मदद कर सकता है।

फ्रेंच ट्विस्ट

फ्रेंच ट्विस्ट हेयर स्टाइल काफी ग्रेसफुल लुक देता है। इसे आप वेस्टर्न आउटफिट के साथ ट्राई कर सकती हैं जो बहुत ही आकर्षक और स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। ऑफिस पार्टी या कोई खास ओकेजन पर इसे ट्राई किया जा सकता है।