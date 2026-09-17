भारत में कई प्राचीन और ऐतिहासिक पेड़ मौजूद हैं, जो सदियों से इतिहास और बदलावों के गवाह रहे हैं। कई प्राचीन पेड़ जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशाल और पुराने पेड़ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होता है। इनकी गहरी जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं, भूजल स्तर को रिचार्ज करती हैं और बाढ़ तथा भूस्खलन को रोकती हैं। भारत में पेड़-पौधों को प्रकृति ही नहीं अध्यात्म के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल, बरगद और आम जैसे पेड़ों को पवित्र मानकर पूजा जाता है। भारत की धरती पर आज भी कई पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं, जो हमारे इतिहास के साक्षी हैं। इन्हीं में से एक बिहार का बरगद का पेड़ है, जो करीब 700 साल पुराना है।

आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि भारत में बरगद के पेड़ का बेहद ही खास धार्मिक महत्व है। सनातन धर्म में इस वृक्ष को देवताओं के समान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देश के इस राष्ट्रीय वटवृक्ष में त्रिमूर्ति का वास होता है। बरगद की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। बिहार के मुंगेर में एक विशाल बरगद का पेड़ अब भी मौजूद है, जिसकी उम्र वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया गया है।

वैज्ञानिकों ने कैसे उम्र का पता लगाया

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में सामने आया है कि यह पेड़ कम से कम 700 साल पुराना है। लंबे समय से इस पेड़ की उम्र को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की बातें और मान्यताएं थीं। अब वैज्ञानिक जांच से इसकी उम्र की पुष्टि हो गई है। 26 अप्रैल 2026 को प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार, यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा बरगद है जिसकी उम्र वैज्ञानिक तरीके से सही-सही पता लगाई गई है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक रेडियोकार्बन डेटिंग तकनीक की मदद से पेड़ के एक हिस्से की लकड़ी के नमूनों की जांच की। इसके लिए पेड़ के दूसरे तने और मुख्य शाखा से लकड़ी के नमूने लिए गए। इस जांच से पता चला कि पेड़ की उम्र कम से कम 700 साल है। उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाने वाले बड़े पेड़ों की उम्र पता लगाने के लिहाज से इस अध्ययन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

इस खोज के बाद आधिकारिक मान्यता भी मिली। 3 जुलाई 2026 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पुष्टि की कि मुंगेर के इस बरगद की उम्र रेडियोकार्बन तकनीक से वैज्ञानिक तरीके से तय की गई है। यह उम्र किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड या स्थानीय मान्यता के आधार पर नहीं बताई गई है। विभाग ने इसे दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से सही तरीके से उम्र तय किया गया बरगद बताया। इस खोज का महत्व सिर्फ एक पेड़ की उम्र पता लगाने तक सीमित नहीं है। पर्यावरणविद् जस्मित एस. अरोड़ा का मानना है कि यह अध्ययन विज्ञान के साथ-साथ पेड़ों और पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वटवृक्ष की उम्र का पता लगाना क्यों मुश्किल था

उष्णकटिबंधीय इलाकों (पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र) में पाए जाने वाले पेड़ों की उम्र पता करना हमेशा से मुश्किल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन पेड़ों में आमतौर पर वे साफ वार्षिक वृद्धि की रेखाएं नहीं बनतीं, जो ठंडे इलाकों के पेड़ों में दिखाई देती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की टीम से बातचीत के दौरान पर्यावरणविद् जस्मित एस. अरोड़ा का कहना है, यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें अल्फा सेल्यूलोज निकालकर एएमएस रेडियोकार्बन डेटिंग की एक भरोसेमंद तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक की मदद से मुंगेर के बरगद की उम्र पता लगाई गई और इसे दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से उम्र तय किया गया।

जस्मित एस. अरोड़ा के अनुसार, पेड़ों की उम्र पता करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक ट्री-रिंग तकनीक उष्णकटिबंधीय पेड़ों में ज्यादा कारगर नहीं होती। उष्णकटिबंधीय पेड़ लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनमें हर साल बनने वाली स्पष्ट वृद्धि की रेखाएं नहीं होतीं। इसके अलावा, इन पेड़ों की संरचना भी जटिल हो सकती है। कई बार इनके तने खोखले होते हैं या एक ही पेड़ से कई तने निकलते हैं। ऐसी स्थिति में पारंपरिक तरीके से पेड़ की सही उम्र पता करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने पेड़ के मूल हिस्से (पिथ) से सही जगह पर नमूना लेने और आधुनिक कैलिब्रेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया। इससे स्थानीय मान्यताओं या अनुमान के बजाए वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर पेड़ की उम्र तय करने में मदद मिली।

संरक्षण के लिहाज से यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है

पर्यावरणविद् जस्मित एस. अरोड़ा का मानना है कि यह अध्ययन पुराने और ऐतिहासिक पेड़ों को बचाने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका कहना है कि इन पेड़ों की सही उम्र की वैज्ञानिक पुष्टि होने से उन्हें कानूनी तौर पर विरासत का दर्जा दिलाने और लंबे समय तक उनके संरक्षण की योजना बनाने के लिए ठोस प्रमाण मिल सकते हैं। यह शोध सिर्फ मुंगेर क्षेत्र के पर्यावरणीय इतिहास को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए भी एक मिसाल कायम करता है।

पर्यावरण में पुराने पेड़ों की भूमिका

जस्मित एस. अरोड़ा कहते हैं कि प्राचीन पेड़ केवल ऐतिहासिक पहचान नहीं होते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मुंगेर के बरगद जैसे सैकड़ों साल पुराने पेड़ प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार होते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन पेड़ों का आकार बहुत बड़ा होता है और इनकी संरचना भी जटिल होती है। इस वजह से इन पर और इनके आसपास कई तरह के छोटे जीवों के रहने के लिए जगह बनती है। ये पेड़ जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और पूरे साल कई प्रजातियों को भोजन और रहने की जगह उपलब्ध कराते हैं। इन पेड़ों की एक बड़ी भूमिका जलवायु को नियंत्रित करने में भी होती है। ये बड़ी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर जमा करके रखते हैं। अध्ययनों के अनुसार, जंगल के सबसे बड़े सिर्फ 3 प्रतिशत पेड़ उसके कुल कार्बन का 42 प्रतिशत तक अपने अंदर जमा कर सकते हैं। इन पेड़ों की गहरी जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाए रखने और जमीन के अंदर पानी पहुंचाने में मदद करती हैं। वहीं, इनका फैला हुआ घना छत्र आसपास के तापमान को नियंत्रित करता है, शहरों में बढ़ती गर्मी को कम करने में मदद करता है और हवा को साफ करने में भी भूमिका निभाता है।

प्राचीन पेड़ों को बचाना क्यों जरूरी है

इस वक्त शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिसका असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। ऐसे में पुराने और विरासत वाले पेड़ों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। जस्मित एस, अरोड़ा का कहना है, ये पेड़ जलवायु के असर को कम करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, इनमें लंबे समय से मौसम और पर्यावरण में आए बदलावों के बीच जीवित रहने की क्षमता से जुड़ी कई प्राकृतिक खूबियां भी मौजूद होती हैं। ऐसे पेड़ों को खोने का नुकसान जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। इन पुराने पेड़ों को काटने से सदियों से जमा कार्बन तुरंत वातावरण में पहुंच सकता है। साथ ही, इन पेड़ों पर निर्भर जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई नए पेड़ लगाकर जल्दी नहीं की जा सकती। इसके अलावा, ऐसे पेड़ों को खोने का मतलब हमारी प्राकृतिक विरासत के एक ऐसे हिस्से को खो देना है, जिसकी जगह दोबारा नहीं ली जा सकती।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बातचीत किए गए विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है।

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