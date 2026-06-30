ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग के दौरान अक्सर सामान रखने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग दिए जाते हैं। जिसकी वजह से घर पर कई पेपर बैग इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हें कई लोग संभालकर रख देते हैं। अगर आपके घर में भी कई पेपर बैग रखे हुए हैं तो उनका इस्तेमाल सामान रखने के अलावा कुछ यूनिक तरीकों से किया जा सकता है।

गिफ्ट से लेकर आकर्षक डेकोरेटिव चीजों में पेपर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखाकर आप इनसे तरह-तरह की चीजें बना सकते हैं, जो घर को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकती हैं।

कैंडल कवर

अगर आप एलईडी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं तो पेपर बैग की मदद से इसका कवर बना सकते हैं। इसके लिए पेपर बैग को कैंडल के चारों तरफ लपेट दें और उसके ऊपर छोटे-छोटे डिजाइन या छेद बना दें। इस तरह आप कैंडल को सजाकर लिविंग रूम, बेडरूम या साइड टेबल पर रख सकते हैं।

फूलदान बनाएं

पेपर बैग से आप सुंदर और आर्टिफिशियल फूलदान बना सकते हैं। इसके लिए पेपर बैग, गोंद, कैंची और धागे की जरूरत होगी। इससे छोटे-छोटे फूल बनाएं और धागे की मदद से इन्हें जोड़ लें। किसी कार्डबोर्ड का टुकड़ा काटकर छोटा गमला बनाएं और इन नकली फूलों से उसे डेकोरेट करें। इसे आप रंग-बिरंगे कलर्स से पेंट कर सकते हैं।

हैंगिंग लैंप

इसे बनाने के लिए सबसे पहले पेपर बैग को गोल आकार में काटकर जोड़ लें। इसपर डिजाइन बनाने के लिए कैंची से कट लगाएं। अब लैंप होल्डर को सिलेंडर के बीच में रखकर ऊपर किसी धागे की मदद से अच्छे तरह बांध दें। अब इसमें बल्ब लगाकर हैंग कर दें। इस तरह डिजाइन से आने वाली रोशनी बहुत आकर्षक लगेगी। इसे आप बालकनी या किसी कमरे के कोने में हैंग कर सकते हैं।

कैलेंडर बनाएं

बच्चों के कमरे की दीवार का अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप पेपर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अलग-अलग टुकड़ों में काटकर इसके ऊपर तारीखें और कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं। इसे आप धागे और क्लिप की मदद से दीवार पर सजा सकते हैं। इस तरह बच्चों के रूम को एक नया लुक मिल सकता है।

गिफ्ट पैक करें

किसी की बर्थडे पार्टी, शादी या कोई फंक्शन पर गिफ्ट देने के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रिबन, स्टिकर या रंगीन धागों से सजाकर गिफ्ट बैग तैयार किया जा सकता है जो बहुत आकर्षक और यूनिक लुक देगा।

गमले को सजाएं

बालकनी या घर पर इंडोर प्लांट्स रखे हैं तो उनके गमले को डेकोरेट करने के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पेपर बैग को डिजाइन में काटकर गमले के चारों ओर सजाएं। इसे पेंट करके या डेकोरेटिव चीजों से सजाया जा सकता है।

ग्रीटिंग कार्ड

पेपर बैग का इस्तेमाल करके आप बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड बनाना सीखा सकते हैं। इसके लिए पेपर बैग को काटकर उसके ऊपर 3डी फूल, स्टिकर्स और ड्रॉइंग बनाएं। इसके अंदर आप कुछ भी मैसेज लिखकर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं।