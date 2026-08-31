गहने महिलाओं की जान होते हैं, जिन्हें वह अक्सर संभालकर रखती हैं। त्योहार हो या शादी तरह-तरह के ज्वेलरी को आउटफिट के साथ मैच करती हैं ताकि यूनिक लुक क्रिएट किया जा सके। हालांकि हर बार किसी फंक्शन के लिए आउटफिट के अनुसार ज्वेलरी खरीदना बिल बढ़ा सकता है। जिसे आप सिर्फ एक या दो बार ही पहनती हैं। इसके लिए आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन में ऐसी चीजों को शामिल करें जिसे लगभग हर आउटफिट के साथ स्टाइल किया जा सके।

साड़ी, सूट, लहंगा और इंडो वेस्टर्न आउटफिट बैंगल्स लुक को आकर्षक और खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। ऐसे में यहां दिए गए डिजाइन को आप बैंगल कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं, जो आपके लुक में जान डाल सकते हैं।

गोल्ड बैंगल्स

पारंपरिक लुक को फेस्टिवल और शादी दोनों में पहना जाता है। जिसके साथ गोल्ड ज्वेलरी और बैंगल्स को स्टाइल कर सकती हैं। अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में गोल्ड बैंगल्स को जरूर रखें। यह साड़ी और लहंगा दोनों के साथ बेहतरीन लुक दे सकते हैं। गोल्ड बैंगल्स कई तरह के डिजाइन के साथ आते हैं, जिसे आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार चुन सकती हैं।

पर्ल बैंगल्स

सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट साड़ी और लहंगे के साथ पर्ल डिजाइन बैंगल्स को कैरी किया जा सकता है। अपने बैंगल कलेक्शन में इसे शामिल करना न भूलें। पेस्टल कलर साड़ी के साथ त्योहार और शादी में पर्ल बैंगल्स को कैरी किया जा सकता है। इसे आप संभालकर रखती हैं, तो यह लंबे समय तक सही बने रहते हैं।

कुंदन बैंगल्स

ज्यादातर महिलाओं को कुंदन वर्क बैंगल्स पसंद होते हैं। इसे किसी भी फैब्रिक की साड़ी के साथ कैरी किया जा सकता है। खासकर एम्ब्रॉयडरी, सिल्क और बनारसी साड़ी के साथ कुंदन बैंगल्स बहुत आकर्षक और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं।

क्रिस्टल बैंगल्स

साड़ी, सूट और लहंगे के साथ क्रिस्टल बैंगल्स बहुत ही खूबसूरत लग सकते हैं। अपनी आउटफिट के अनुसार बैंगल्स को मैच किया जा सकता है। इसके साथ मेटल के कड़े और कांच की चूड़ियों को भी कैरी कर सकती हैं।

स्टोन बैंगल्स

हाथों में ज्यादा चूड़ियां पहनने की बजाय आप स्टोन बैंगल्स को पेयर कर सकती हैं। दोनों हाथों में दो-दो स्टोन बैंगल्स साड़ी और लहंगे के साथ खूबसूरत लगते हैं। इससे हाथों की खूबसूरती बढ़ जाती है और ट्रेडिशनल आउटफिट भी आकर्षक नजर आ सकती है।

सिल्वर बैंगल्स

कई बार हम त्योहार या शादी में हैवी लुक क्रिएट करना पसंद नहीं करते। खासकर जब किसी दूर के रिश्तेदार या दोस्त की शादी हो। ऐसे में आप लाइटवेट आउटफिट्स का सिलेक्शन कर सकती हैं। जिसके साथ सिल्वर बैंगल्स को पेयर किया जा सकता है। कैजुअल लुक के लिए भी आप साड़ी के साथ सिल्वर बैंगल्स को पेयर कर सकती हैं। यह ब्लैक साड़ी के साथ बहुत ही शानदार लुक देते हैं।

एंटीक बैंगल्स

त्योहार हो या घर की शादी हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे हटके लगे। ऐसे में साड़ी के साथ-साथ कई महिलाएं लहंगा भी पहनती हैं। इसके साथ मैच करने के लिए आप एंटीक बैंगल्स को कैरी कर सकती हैं। इसे आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं जिसे किसी भी खास फंक्शन पर ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है। इस तरह के बैंगल्स लुक को हटके और आकर्षक बनाने में मदद कर सकते हैं।