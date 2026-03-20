कुछ ऐसे सामान होते हैं जिन्हें लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन कई बार यही सामान घर के अलग-अलग कामों में दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक उपयोगी आइटम है, कांच का जार। छोटे से लेकर बड़े आकार के जार, घर में स्टोरेज, सजावट और रसोई के कामों में बड़ी आसानी से काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं इन जार का इस्तेमाल किन-किन कामों में किया जा सकता है।

सबसे पहले जार को डिशवॉशर या फिर सफेद सिरके की मदद से साफ कर लें। अगर लेबल चिपका है तो उसपर नेल पॉलिश रिमूवर लगा दें। इससे लेबल आसानी से उतर जाएगा और दाग भी हट सकता है।

1- बनाएं स्नैक कंटेनर

अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर ऑफिस के लिए स्नैक्स ले जाना चाहते हैं, तो यह जार काम आ सकते हैं। छोटे और मध्यम आकार के जार में आप चिप्स, पॉपकॉर्न, सूखे फल, नट्स, बीज और अन्य स्नैक्स सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं।

2- सामग्री स्टोर करें

पुराने जार का इस्तेमाल रसोई के कई आइटम रखने के लिए किया जा सकता है। इन जारों में आटा, चावल, दालें, बीन्स, कॉर्नस्टार्च या बेकिंग पाउडर जैसे सामान आसानी से रखे जा सकते हैं, और ये लंबे समय तक ताजा रहते हैं। आप जार के ढक्कन पर लेबल भी लगा सकते हैं, जिससे चीजों को पहचाने और ढूंढने में आसानी होगी।

3- छोटे पौधे लगाने के आएंगे काम

छोटे पौधों के लिए मिनी-इकोसिस्टम या टेरेरियम बनाने में पुराने जार काम आ सकते हैं। इनका इस्तेमाल छोटे पौधों और एयर प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। जार में पौधे लगाने से न केवल आपके घर की हरियाली बढ़ती है, बल्कि यह घर की शोभा भी बढ़ाते हैं।

4- रख सकते हैं आचार

कांच के जार आचार के लिए सबसे अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें रखने से आचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इसके लिए जार और उसके ढक्कन को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इसके बाद आप इसमें अपने पसंद के तरह-तरह के आचार स्टोर कर सकते हैं।

5- फूल और हर्ब्स रखने के लिए करें इस्तेमाल

पुराने जार का इस्तेमाल फूल और हर्ब्स को रखने के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए जार में पानी भरकर उसमें ताजे फूल डालकर डाइनिंग टेबल या फिर अन्य जगहों पर रख दें। इससे घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। फूलों के अलावा, आप जार में धनिया, पुदीना या तुलसी जैसे हर्ब्स भी रख सकते हैं। उपयोगी होने के साथ ही यह आपके किचन और कमरे को एक ताजा और प्राकृतिक लुक भी देता है।

6- जार से सजावटी लाइट्स बनाएं

पुराने साफ और रंगीन जार को घर के डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जार के अंदर बैटरी से चलने वाली छोटी-छोटी लाइट्स (फेयरी लाइट्स) डाल दें। यह जार घर के अंदर या बाहर, दोनों जगह सजावट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें आप बालकनी, गार्डन या फिर डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं।

7- बाथरूम की चीजों को स्टोर करें

पुराने जार का इस्तेमाल बाथरूम की छोटी-छोटी चीजों को स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है। इनमें आप कॉटन स्वैब्स, कॉटन पैड्स, कॉटन बॉल्स, बैंडेज या फिर अन्य जरूरी सामान आसानी से रख सकते हैं। इससे बाथरूम भी व्यवस्थित नजर आता है।

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