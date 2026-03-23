किचन को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है। गंदे किचन में कीड़े-मकड़ों और बैक्टीरिया के पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी पड़ सकता है। वहीं, जब किचन में चीजें इधर-उधर पड़ी रहती हैं, तो जरूरी सामान को ढूंढने में समय लगता है और खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है।

व्यवस्थित किचन न सिर्फ काम को आसान बनाता है बल्कि उसे देखकर मन भी खुश रहता है। हालांकि, लंबे समय तक किचन को व्यवस्थित बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजिंग आइडिया और पैंट्री ऑर्गेनाइजर इस काम को काफी आसान बना सकते हैं। आइए जानते हैं किन तरीकों की मदद से आप अपने किचन को ज्यादा साफ, सलीकेदार और व्यवस्थित रख सकते हैं।

1- ओपन वीव बास्केट

किचन के सामान को एक साथ व्यवस्थित रखने के लिए बास्केट बेहतरीन विकल्प होते हैं। इनमें आप डिब्बाबंद चीजें, बिना फ्रिज के रखने वाली सब्जियों जैसे प्याज और बच्चों के स्कूल स्नैक्स भी आसानी से रख सकते हैं। इसके अंदर रखा सामान आसानी से दिख जाता है, जिससे आपका काम भी आसान हो जाता है। मार्केट में मीडियम और बड़े दोनों साइज के ऐसे बास्केट उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं।

2- विकर बास्केट

लकड़ियों की पतली पट्टियों से बुनी गई टोकरी देखने में काफी आकर्षक होती है, जिसे आप अपने किचन के सामानों को रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप डिब्बाबंद सामान, बेकिंग से जुड़ी चीजें, बच्चों के स्कूल स्नैक्स और छोटे किचन उपकरण को भी आसानी से रख सकते हैं।

3- जार

जार में सामान रखने से उसे पहचानने में आसानी होती है। इसमें सूखी चीजें रख सकते हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। ये ग्लास स्टोरेज जार आप अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं। इन्हें एक के ऊपर एक रखकर भी जगह बचाई जा सकती है।

4- मेसन जार

मेसन जार थोड़े बड़े होते हैं, जिनमें किचन के सामान को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। इसमें सूखी व गीली दोनों तरह की सामग्री लंबे समय तक ताजी रह सकती है। इसमें आप आचार, सिरका, चीनी, चायपत्ती तक रख सकते हैं। ये दूसरे ग्लास कंटेनरों की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत होते हैं, जिससे जल्दी टूटते नहीं हैं।

5- प्लास्टिक के कंटेनर

किचन में सामानों को अच्छे से व्यवस्थित रखने का सबसे अच्छे विकल्पों में से एक प्लास्टिक कंटेनर भी हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। इसमें आप दाल, राजमा, चावल, चने से लेकर अन्य जरूरी सामान रख सकते हैं।

6- हल्के सामान को रखने का तरीका

किचन में कम जगह के लिए ओवर-द-डोर-ऑर्गेनाइजर एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसे दरवाजे के पीछे लगाकर आप इसमें मसाले, बेकिंग ट्रे या अन्य हल्के सामान भी आसानी से रख सकते हैं।

7- मसालों को रखने का सही तरीका

मसालों को व्यवस्थित करके रखने के लिए मैग्नेटिक स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसकी मदद से आप मसाले एक जगह सही तरीके से रख सकते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर ये आसानी से मिल जाते हैं।

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