अगर आप राजमा बनाना चाहते हैं लेकिन उसे रातभर भिगोना भूल गए हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजमा को पहले से भिगोने से वह जल्दी पकता है और पचाने में भी आसान होता है, लेकिन कुछ आसान किचन टिप्स अपनाकर आप बिना भिगोए भी नरम और स्वादिष्ट राजमा तैयार कर सकते हैं।

क्विक-सोक तरीका अपनाएं

सबसे पहले राजमा को अच्छी तरह धो लें। फिर एक बड़े बर्तन में पर्याप्त पानी डालकर 5 मिनट तक तेज उबालें। इसके बाद गैस बंद कर दें, बर्तन को ढक दें और राजमा को लगभग 1 घंटे तक उसी पानी में रहने दें। फिर पानी निकालकर दोबारा धो लें और सामान्य तरीके से पकाएं।

प्रेशर कुकर में थोड़ा ज्यादा समय तक पकाएं

अगर आपके पास क्विक-सोक करने का भी समय नहीं है, तो राजमा को अच्छी तरह धोकर पर्याप्त पानी के साथ प्रेशर कुकर में पकाएं। राजमा की किस्म और उसकी ताजगी के अनुसार पहली सीटी के बाद 35 से 50 मिनट तक पकाने पर वह अच्छी तरह गल सकता है।

ठंडे की जगह गर्म पानी का इस्तेमाल करें

राजमा पकाते समय हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें। इससे बर्तन का तापमान बना रहता है और राजमा जल्दी पकने में मदद मिलती है।

शुरुआत में नमक न डालें

राजमा को जल्दी गलाने के लिए शुरुआत में नमक डालने से बचें। नमक तब डालें जब राजमा लगभग पूरी तरह पक जाए। इससे दाने बेहतर तरीके से नरम होते हैं।

चुटकीभर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं

कुछ लोग राजमा को जल्दी गलाने के लिए पकाते समय एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाते हैं। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम रखें, क्योंकि ज्यादा बेकिंग सोडा स्वाद और बनावट को प्रभावित कर सकता है।

मसाले में 10-15 मिनट जरूर पकाएं

राजमा गलने के बाद उसे तैयार मसाले की ग्रेवी में 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इससे राजमा मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख लेता है और ग्रेवी अधिक गाढ़ी व स्वादिष्ट बनती है।

परोसने से पहले जरूर जांच लें

गैस बंद करने से पहले एक राजमा का दाना चम्मच या उंगलियों से दबाकर देखें। अगर वह अंदर से पूरी तरह नरम और क्रीमी है, तभी राजमा तैयार माना जाएगा। यदि बीच में सख्ती महसूस हो, तो कुछ मिनट और पकाएं।

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