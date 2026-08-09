इस धरती पर पक्षियों की एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रजातियां निवास करती हैं। हर पक्षी की अपनी कोई न कोई खासियत होती है। कोई अपनी फुर्ती और खूबसूरत रंगों के लिए जाना जाता है, तो कई कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता के लिए। इसके अलावा कई पक्षी आकार में बेहद छोटे बोने के बावजूद प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परागण, बीजों के प्रसार और कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करने जैसे कई जरूरी काम करते हैं। यहां हम दुनिया के 7 सबसे छोटे पक्षियों के बारे में बता रहे हैं, जो अपने छोटे आकार के साथ-साथ अपनी अनोखी क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं।

1- बी हमिंगबर्ड

बी हमिंगबर्ड को दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है, जो क्यूबा में पाया जाता है। बड़ा होने के बाद एक मेल बी हमिंगबर्ड की लंबाई 5-6 सेंटीमीटर यानी करीब 2 इंच होती है और इसका वजन लगभग 1.6-2 ग्राम होता है। यह एक छोटे सिक्के से भी हल्का होता है। इसके पंख बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं, जिससे यह कीड़ों की तरह हवा में एक जगह रुककर फूलों का रस पी सकता है।

खासियत

दुनिया का सबसे छोटा पक्षी

फूलों के परागण में मदद करता है

इसके फंख एक सेकंड में करीब 80 बार फड़फड़ा सकते हैं।

2- एस्मेराल्डास वुडस्टार

पश्चिमी इक्वाडोर में पाया जाने वाला एस्मेराल्डास वुडस्टार भी दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है। इसकी लंबाई करीब 6-7 सेंटीमीटर होती है। यह बेहद दुर्लभ पक्षी है। प्राकृतिक आवास खत्म होने के कारण यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।

खासियत

यह पक्षी सिर्फ इक्वाडोर में पाया जाता है

फूलों का रस पीने वाला बेहद छोटा पक्षी

गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति।

3- वीबिल

दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे पक्षियों में से एक वीबिल भी है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई सिर्फ 8-9 सेंटीमीटर होती है। आकार में छोटा होने के बावजूद यह काफी सक्रिय रहता है और यूकेलिप्टस के जंगलों में लगातार घूमते हुए कीड़ों का शिकार करता है।

खासियत

ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा पक्षी

इसका भोजन कीड़े होते हैं

यह पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर सबसे अधिक समय बिताता है।

4- गोल्डक्रेस्ट

यूरोप के सबसे छोटे पंक्षी गोल्डक्रेस्ट की लंबाई करीब 8.5- 9.5 सेंटीमीटर होती है। इसके सिर पर पीले-नारंगी रंग की चमकीली पट्टी होती है, जिससे इसे आसानी से पहचान जा सकता है।

खासियत

गोल्डक्रेस्ट की आवाज काफी तेज और साफ होती है

ये मकड़ियों और छोटे कीड़ों को खाते हैं

शंकुधारी पेड़ों वाले जंगलों यानी ऐसे वन जिसमें मुख्य रूप से कोन और सूई जैसी नुकीली पत्तियों वाले पौधे पाए जाते हैं, वहां ये पक्षी आसानी से रह सकते हैं।

5- कैलीओप हमिंगबर्ड

कैलीओप हमिंगबर्ड उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई करीब 7-9 सेंटीमीटर होती है। नर पक्षी अपने गले पर चमकीले मैजेंटा रंग के पंखों के लिए जाने जाते हैं। यह अपने छोटे आकार के बाद भी लंबी दूरी तक प्रवास करने के लिए जाने जाते हैं।

खास बातें

लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं

फूलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

इसे उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है।

6- पार्डालोटे

दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक पार्डालोटे भी है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन रंग-बिरंगे पक्षियों की लंबाई 8-10 सेंटीमीटर होती है। इनके पंखों पर बने छोटे-छोटे धब्बों के कारण इन्हें ‘डायमंड बर्ड’ भी कहा जाता है।

खासियत

बेहद चमकीले और खूबसूरत पंख

पेड़ों के खोखलों और सुरंगों में घोंसले बनाते हैं

इनका भोजन मुख्य रूप से छोटे कीड़ें और पौधों पर पाए जाने वाले अन्य छोटे जीव होते हैं।

7- बनानाक्विट

कैरिबियन और दक्षिण व मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला बनानाक्विट करीब 10-11 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह मुख्य रूप से फूलों का रस पीते हैं। इसकी मुड़ी हुई चोंच फूलों से रस निकालने के लिए अच्छी तरह अनुकूल होती है।

क्यों होते हैं खास

फूलों के परागण में मदद करते हैं

बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं

फल और छोटे कीड़े इनके भोजन होते हैं।

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