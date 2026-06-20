चेहरे की मांसपेशियों (फेशियल मसल्स) को एक्टिव रखने और तनाव कम करने के लिए फेस योगा एक आसान और नेचुरल तरीका माना जाता है। यह न सिर्फ त्वचा को रिलैक्स करता है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाकर चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाने में मदद करता है। इंटरनेशनल योगा डे 2026 के मौके पर आप इन आसान फेस योगा एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

इनर आई रिलीफ (आंखों के अंदरूनी हिस्से को आराम देने वाली क्रिया)

आंखों के भीतरी कोनों पर हल्के से दबाव डालें और धीरे-धीरे गोल घुमाएं। यह एक्सरसाइज आंखों की थकान कम करती है, दिमाग को शांत करती है और आंखों को फ्रेश लुक देती है।

आई सर्कल्स (आंखों के घेरे के लिए)

भौंहों के अंदरूनी हिस्से से हल्के टैप करते हुए बाहर की ओर जाएं, फिर हल्के से टेंपल्स पर दबाव दें और गाल की हड्डियों पर टैप करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आंखों की सूजन व थकान कम होती है।

ब्रो स्मूदर (भौंहों की मांसपेशियों को आराम देने वाली एक्सरसाइज)

उंगलियों को माथे के बीच से लेकर कनपटी तक धीरे-धीरे स्लाइड करें। यह तनाव को कम करता है, माथे की झुर्रियों को रिलैक्स करता है और चेहरे को सॉफ्ट लुक देता है।

नेक मसाज (गर्दन की मालिश)

सिर को थोड़ा पीछे झुकाकर उंगलियों को गर्दन से कॉलरबोन की ओर स्लाइड करें। यह गर्दन की अकड़न को कम करता है और जॉलाइन को बेहतर डिफाइन करने में मदद करता है।

जॉ अनलॉकर (जबड़े की जकड़न खोलने वाली एक्सरसाइज)

मुट्ठी को जॉ लाइन पर रखकर सिर को उसी तरफ घुमाएं और हल्का दबाव डालें। इससे जॉ की जकड़न कम होती है और चेहरे की मांसपेशियां टोन होती हैं।

लायन ब्रीथ (सिंह श्वास क्रिया)

गहरी सांस लें, मुंह खोलें, जीभ बाहर निकालें और जोर से ‘हा’ की आवाज के साथ सांस छोड़ें। यह तनाव कम करता है और चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह रिलैक्स करता है।

फेस टैपिंग (चेहरे पर हल्की थपकी देने की क्रिया)

पूरे चेहरे और गर्दन पर हल्के-हल्के टैप करें और फिर हथेलियों को चेहरे पर रखकर गर्माहट दें। यह ब्लड फ्लो को बढ़ाकर स्किन को ज्यादा ब्राइट और एनर्जेटिक बनाता है।

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