काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है। कई बार आंखें तो खुल जाती हैं लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। अलार्म बजने के बाद भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। सुबह जल्दी उठना बेहद जरूरी है और सनातन धर्म में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई सारे लाभ बताए गए हैं। इस दौरान वातावरण शांत और साफ होता है, जिसके चलते खुली हवा में टहलने और व्यायाम करने से शरीर को ढ़ेरों लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं सुबह जल्दी उठने में कौन सी 7 आदतें आपकी मदद कर सकती हैं।

1- सोने और उठने का तय करें समय

कई बार रात में देर तक फोन चलाने, मूवी देखने या फिर अन्य काम के चलते बिस्तर पर देर से सोने जाते हैं। ऐसे में सुबह देर से आंख खुलती हैं। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो ये आदत बदलनी होगी। क्योंकि शरीर की अपनी एक बॉडी क्लॉक (सर्केडियन रिदम) होती है, जो 24 घंटे के चक्र में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक बदलावों को नियंत्रित करती है। यह मुख्य रूप से प्रकाश और अंधेरे के प्राकृतिक चक्र से संचालित होती है और यह तय करती है कि सोने, जागने और शरीर के अन्य कार्यों को कब करना है। जब बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है, तब इससे पूरे शरीर का चक्र प्रभावित होता है और आगे चलकर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रोज अलग-अलग समय पर सोते और उठते हैं, तो यह लय बिगड़ जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि हर दिन एक समय पर सोएं और जागें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद शरीर खुद तय समय पर उठने का आदी होने लगता है।

2- पर्याप्त नींद जरूरी

जब शरीर को भरपूर मात्रा में नींद मिलती है तब सुबह आंख खुलने पर आलस, थकान और सुस्ती महसूस नहीं होती है। कम सोने के चलते शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में नियमित रूप से वयस्कों को रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। इसके लिए समय पर सोना जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी सोएंगे, उतनी ही आसानी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे।

3- स्क्रीन टाइम कम करें

अधिकतर लोग रात में बिस्तर पर जाने के बाद फोन पर रील्स, मूवी या फिर कोई काम करने लग जाते हैं। फोन और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के स्तर को प्रभावित करती है, जिसके चलते कई बार देर रात तक नींद नहीं आती। ऐसे में सोने से पहले करीब 1 घंटे पहले स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बनाने की सलाह दी जाती है।

Also Read

पढ़ाई में नहीं लगता बच्चे का मन, तो ये 5 सिंपल तरीके आ सकते हैं काम

4- कैफीन का सेवन कम करें

रात में सोने से पहले चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, तो इससे दूरी बना लें। क्योंकि कैफीन दिमाग को सतर्क बनाए रखता है और थकान का एहसास कम कर देता है। शरीर में कैफीन का असर कई घंटों तक रह सकता है। अगर आप रात में 8 बजे कॉफी पीते हैं, तो उसके असर का एक हिस्सा आधी रात तक भी मौजूद रह सकता है। ऐसे में रात में सोने से 4-5 घंटे पहले कैफीन लेने से बचना चाहिए।

5- धीरे-धीरे बदलें समय

सुबह जल्दी उठने की आदत में अचानक बदलाव करने के बजाए उसे कुछ दिनों का समय दें। दरअसल, जैविक घड़ी एक तय समय के अनुसार काम करती है। एकदम बड़ा बदलाव करने से थकान, दिनभर सुस्ती और नींद की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए धीरे-धीरे दिनचर्या बदलना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। अगर आप रोज सुबह 8 बजे उठते हैं और अब 5 बजे उठना चाहते हैं, तो उसे धीरे-धीरे करें। पहले 3-4 दिनों तक सुबह 7 या 7:30 बजे उठने की कोशिश करें। इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक 6: 20 से 6:40 बजे तक उठने की कोशिश करें। इसी तरह कुछ दिनों में आप सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि रात में इसी तरह सोने के समय को भी पीछे करते जाएं, जिससे नींद पूरी हो सके।

6- रात में सही भोजन चुनें

कई बार रात में भोजन का असर हमारी नींद की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। भारी, तला-भूना या अत्यधिक मसालेदार भोजन खाते हैं तो इससे पेट को पचाने में समय लगता है और सुबह के वक्त शरीर में सुस्ती, आलस और थकान महसूस हो सकती है। रात में हल्का और संतुलित भोजन करना चाहिए।

7- पर्दे खोलें और एक लक्ष्य तय करें

अगर आप कमरे के पर्दे को पूरी तरह बंद करके सोते हैं, तो अक्सर सुबह के समय का पता नहीं चलता। दरअसल, मोटे परदे घर में दिन के समय में अंधेरा रखते हैं। ऐसे में रात में सोने से पहले पर्दों को थोड़ा खुला रखें, ताकि सुबह के वक्त प्राकृतिक धूप सीधा कमरे में प्रवेश कर सके। इससे नींद लाने वाले हार्मोन का स्तर कम होने लगता है और शरीर अधिक सतर्क महसूस करता है। इसके साथ ही सुबह का लक्ष्य तय करें कि, उठते ही आपको व्यायाम, योग, वॉक, ध्यान या किताबें पढ़ना है। ऐसे में आप अपने डेली रुटीन में ये बदलाव करके सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं।

Also Read

मन को शांत रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 योग, जानें करने का सही तरीका

