गर्मियों में ऐसे भोजन की जरूरत होती है जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ ही ठंडक भी दें और पेट के लिए हल्के हों। खासकर कामकाजी लोगों के लिए सही लंच चुनना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिनभर की भागदौड़ और बढ़ती गर्मी के बीच भारी खाना खाने से सुस्ती, थकान और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे न सिर्फ काम करने की ऊर्जा कम होती है, बल्कि पूरा दिन बोझिल महसूस होता है। ऐसे में हल्के, पौष्टिक और स्वादिष्ट लंच आपके दोपहर के ब्रेक को ज्यादा बेहतर और एनर्जेटिक बना सकते हैं। सही तरह का भोजन शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ-साथ आपको लंबे समय तक एक्टिव भी बनाए रखता है।

आप ताजी सब्जियों, ठंडक देने वाले अनाज और सही प्रोटीन मिलाकर ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरे रखते हैं और भारी भी नहीं होते। यहां पर 7 दिनों के लिए 7 अलग-अलग लंच के खाने की आसान रेसिपी साझा की गई है।

1- खीरा, पुदीना और क्विनोआ सलाद

सामग्री

पका हुआ क्विनोआ

कटा हुआ खीरा

ताजा पुदीना पत्तियां

चेरी टमाटर

नींबू का रस, नमक और काली मिर्च

ऑलिव ऑयल

बनाने की विधि

एक बाउल में इन सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह मिला लें। ऊपर से नींबू का रस और ऑलिव ऑयल डालें और हल्का नमक-काली मिर्च मिलाएं। इसे एयरटाइट डिब्बे में पैक कर लें। क्विनोआ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जबकि खीरा और पुदीना शरीर को ठंडक देते हैं, जो गर्मियों की दोपहर के लिए बेहतर होते हैं।

2- दही और धनिया चावल

सामग्री

पके हुए चावल (हल्के ठंडे)

गाढ़ा दही

कटा हुआ हरा धनिया

तड़के के लिए राई, करी पत्ते, हरी मिर्च

नमक स्वादानुसार

Also Read

डिनर में बनाएं वेजिटेबल कोरमा और मालाबार पराठा, ढाबे जैसा स्वाद के लिए नोट कर लें रेसिपी

बनाने का तरीका

एक बाउल में चावल, दही, हरा धनिया और नमक डलाकर अच्छी तरह मिला लें। ऊपर से राई, करी पत्ते और हरी मिर्च का हल्का तड़का लगाएं। यह क्लासिक साउथ इंडियन डिश पेट के लिए हल्की होती है। गर्मियों के मौसम में दोपहर के खाने में आप इसे ट्राई कर सकते हैं।

3- वेजिटेबल और हम्मस रैप

सामग्री

होल व्हीट रैप या रोटी

हम्मस

लेट्यूस पत्तियां

कटी हुई शिमला मिर्च, खीरा और गाजर

थोड़ा सा चाट मसाला

बनाने का तरीका

रोटी या रैप पर पहले हम्मस अच्छी तरह फैलाएं। फिर ऊपर से लेट्यूस और सभी कटी हुई सब्जियां रखें। हल्का चाट मसाला छिड़कें और इसे रोल कर दें। यह पेट को लंबे समय तक भरे रखने में मदद करता है। साथ ही यह पेट के लिए हल्का भी होता है।

4- सब्जियों वाली मूंग दाल खिचड़ी

सामग्री

पीली मूंग दाल (धुली हुई)

चावल

हल्दी

नमक स्वादानुसार

घी

मटर, गाजर, गोभी

बनाने की विधि

मूंग दाल, चावल, कटी हुई सब्जियां, हल्दी और नमक को कुकर में डालकर पानी के साथ पकाएं। खिचड़ी अच्छी तरह पकने के बाद ऊपर से एक चम्मच घी डालकर मिला दें। यह डिश शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद कर सकती है। साथ ही यह पेट के लिए हल्की होती है।

5- स्पाउट्स

सामग्री

अंकुरित मूंग या मिक्स स्प्राउट्स

कटा हुआ प्याज, टमाटर और खीरा

हरा धनिया

नींबू का रस, नमक और काली मिर्च

बनाने की विधि

एक बाउल में स्प्राउट्स और सभी कटी हुई सब्जियों को डालकर मिला लें। ऊपर से नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यह बिना तेल का जल्दी बनने वाला भोजन है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है।

6- मूंग दाल चीला रोल

सामग्री

भिगोई हुई मूंग दाल

नमक स्वादानुसार

हरी मिर्च

प्याज, गाजर और शिमला मिर्च (कटा हुआ)

थोड़ा तेल

बनाने का तरीका

मूंग दाल को पीसकर बैटर बना लें। इसमें नमक और हरी मिर्च मिलाएं। तवे पर चीला बनाएं और ऊपर से कटी सब्जियां डालें। सब्जियों को बैटर में भी मिक्स कर सकते हैं। जब चीला बन जाए तो इसे रोल बनाकर पैक कर सकते हैं। यह हल्का और प्रोटीन से भरपूर लंच होता है, जिसे गर्मियों में लंच में खाया जा सकता है।

7- वेजिटेबल सूजी उपमा

सामग्री

सूजी

कटी गाजर, बीन्स, मटर

नमक

राई

करी पत्ते

थोड़ा तेल

बनाने की आसान विधि

पैन में तेल गर्म कर उसमें राई, करी पत्ते डाल दें। अब इसमें सब्जियां डालकर हल्का पका लें। इसके बाद सूजी डालकर भूनें और पानी डालकर पकाएं। यह हल्का और पेट भरने वाला व्यंजन है, जिसे आप लंच में ट्राई कर सकते हैं।

Also Read

अक्की रोटी खाई है कभी, टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए दक्षिण भारतीय मिलाते हैं ये चीजें

