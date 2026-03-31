गर्मी के मौसम में हल्का और सुपाच्य भोजन (आसानी से पचने वाले भोजन) करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इस दौरान भारी, तला- भुना और ज्यादा मसालेदार खाना पचने में समय लेता है, जिससे पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी और सुस्ती जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं हल्का भोजन शरीर को ठंडक देता है और दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। सुबह का नाश्ता भी हल्का होने के साथ ही पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। यहां सात ऐसे डिश बताए गए हैं जिन्हें आप हफ्ते में हर दिन एक-एक कर बना सकते हैं।

1- दही-पोहा

हफ्ते में किसी भी दिन आप नाश्ते में पोहा बना सकते हैं। पोहा को दही के साथ सर्व कर सकते हैं। यह हल्का, ठंडक देने वाला और जल्दी पचने वाला नाश्ता होता है।

2- उपमा

उपमा कम कैलोरी और आसानी से पचने वाला एक पौष्टिक नाश्ता है। गर्मी के मौसम में सुबह के नाश्ते में उपमा बना सकते हैं। सुबह के वक्त इसे दही या छाछ के साथ सेवन कर सकते हैं।

3- दलिया

अगर हर दिन एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो चुके हैं तो गर्म के मौसम में नमकीन दलिया ट्राई कर सकते हैं। यह हल्की होने के साथ ही पौष्टिक भी होता है। इसे बनाने के लिए एक कुकर में घी गरम कर, जीरा, हींग, अदरक-लहसुन और प्याज भून लें। इसके अलावा अपनी पसंद की सब्जियां भी डालकर भून लें, फिर इसमें दलिया, हल्दी, नमक और पानी डालकर 2-3 सीटी लगा दें।

4- सूजी इडली

हफ्ते में किसी भी दिन सूजी इडली नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आधा कप दही और 1 कप सूजी, नमक-पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें और 15-20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद बैटर में आधा चम्मच इनो या खाने का सोडा और कढ़ी पत्ते का तड़का डाल दें। इसके बाद ग्रीस की हुई इडली प्लेटों में बैटर डालकर 10-12 मिनट तक स्टीम कर लें। इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यह हल्का होने के साथ ही पौष्टिक भी होता है।

5- वेजिटेबल ओट्स

हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता करना चाहते हैं तो वेजिटेबल ओट्स ट्राई कर सकते हैं। एक कुकर में राई, जीरा, प्याज, अदरक और हरी मिर्च भून लें। इसमें गाजर, मटर, बीन्स जैसी अपनी पसंद की सब्जियां डालकर थोड़ी देर पका लें। फिर इसमें हल्दी, नमक, 1 कप ओट्स और 2-3 कप पानी डालकर 1-2 सीटी लगा दें।

6- पराठा और छाछ

सुबह के वक्त नाश्ते में कम तेल में पनीर या सब्जियों का पराठा और छाछ ट्राई कर सकते हैं। छाछ शरीर को ठंडक देती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है। वहीं हल्का पराठा पेट भरता है लेकिन भारीपन नहीं करता। इसके लिए पनीर या अपनी पसंद की सब्जियों को काटकर आटे में डालकर गूथ लें और कम तेल पर सेंक लें। इसके बाद इसे छाछ के साथ परोस दें।

7- बेसन चीला

गर्मी में हल्के और पौष्टिक नाश्ते चाहते हैं तो बेसन का चीला ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए बेसन में पानी मिलाकर घोल बनाएं और इसमें प्याज, टमाटर, धनिया डाल दें। तवे पर थोड़ा तेल गर्म कर इसे चम्मच की मदद से अच्छे से फैल दें। इसे टमाटर या धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

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