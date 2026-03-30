जब एसी और कूलर नहीं हुआ करते थे तब लोग घर को ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों का सहारा लेते थे। घर के अंदर और आसपास ऐसे पौधे लगाए जाते थे जो वातावरण का तापमान संतुलित रखने में मदद करते हैं। आज भी लोग प्राकृतिक तरीके से तापमान को संतुलित रखने के लिए गर्मी के मौसम में कई पौधे लगाते हैं। इनमें कुछ इनडोर पौधे भी हैं, जिन्हें आप अपनी बालकनी, लिविंग रूम या बेडरूम में आसानी से गमले में लगा सकते हैं ये पौधे न सिर्फ कमरे में ठंडक बनाए रखने में सहायक होते हैं, बल्कि हवा को ताजा रखते हैं, मूड को फ्रेश करते हैं और आसपास मौजूद प्रदूषित कणों को भी कम करने में मदद करते हैं।

1- स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट को आप अपने बेडरूम या फिर लिविंग रूम में रख सकते हैं। इसकी देखभाल भी काफी आसान है। ये हवा को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए जाना जाता है। स्पाइडर प्लांट में हवा में नमी छोड़ने की क्षमता होती है, जिससे घर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसमें पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से पानी सोखता है और पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से उसे वापस हवा में छोड़ देता है। इसके चलते घर में तापमान कम होता है और माहौल कूल होता है।

2- स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट रात में ऑक्सीजन छोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए जाना जाता है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके साथ ही ये हवा से प्रदूषित कणों को भी अवशोषित करता है। इसे आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं।

3- बोस्टन फर्न

बोस्टन फर्न हवा में नमी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिससे घर को ठंडा रखने और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। स्पाइडर प्लांट की ही तरह यह भी अपनी जड़ों के जरिए पानी को सोखता है और पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों के जरिए वापस हवा में छोड़ देता है, जिससे आसपास नमी का स्तर बढ़ जाता है। इसे भी आप लिविंग रूम या फिर बेडरूम में लगा सकते हैं।

4- पीस लिली

पीस लिली भी अपनी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए जाना जाता है, जिसमें पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को सोखता है और पत्तियों के जरिए वापस हवा में छोड़ता है। इसके साथ ही पीस लिली वायु से प्रदूषित कणों को अवशोषित करने के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में घर के हवा को शुद्ध और ताजा बनाने के लिए इस पौधे को लगा सकते हैं।

5- पुदीना

इन पौधों के अलावा पुदीना का भी पौधा गर्मी के मौसम में लगाना चाहिए। दरअसल, इसमें से मेंथॉल की खुशबू निकलती है जो मूड को फ्रेश बनाने में मदद करती है। कई रिसर्च में बताया गया है कि मेंथॉल की ताजगी भरी खुशबू थकान दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। पुदीना एक हर्बल पौधा है, जिसका इस्तेमाल आप चाय से लेकर ड्रिंक्स बनाने तक में कर सकते हैं। ऐसे में गर्मियों के मौसम में इस पौधे को आप अपनी बालकनी, बेडरूम या फिर लिविंग रूप में रख सकते हैं।

6- एलोवेरा

आयुर्वेद में एलोवेरा का विशेष महत्व है, इसका इस्तेमाल त्वचा, बाल, डायबिटीज के अलावा कई सारी अन्य गंभीर समस्याओं में करता है। यह पौधा भी तापमान को कम करने के लिए जाना जाता है। एलोवेरा के मोटे पत्ते पानी को संग्रहित कर हवा में छोड़ते हैं, जिससे तापमान कम होता है। गर्मियों के मौसम में इसे आप अपने बेडरूम या फिर लिविंग रूम में लगा सकते हैं। इसके साथ ही यह पौधा वायु से प्रदूषित कणों को भी कम करने में मदद कर सकता है।

7- फिकस

यह एक लोकप्रिय इंडोर पौधा है जो हवा को शुद्ध करने और तापमान को कम करने के लिए जाना जाता है। यह रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे घर को ठंडा रखने और हवा की गुणवत्ता में सुधा करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह हवा से फॉर्मेल्डिहाइड और जाइलीन जैसे प्रदूषित कणों को भी हटाने में मदद करता है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए संबंधित विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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