Highest Ropeways in World: पहाड़ों की ऊंचाई को करीब से देखने और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए रोपवे की सैर एक रोमांचक तरीका माना जाता है। जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में लटके केबिन से बर्फ से ढकी चोटियां, हरे-भरे पहाड़, बादलों से घिरी घाटियों का शानदार नजारा देखने को मिलता है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए रोपवे की सैर एक मजेदार और यादगार अनुभव हो सकता है।

दुनिया में कुछ रोपवे अपनी लंबाई तो कुछ अपनी ऊंचाई की वजह से जाने जाते हैं। इन रोपवे में सफर करते हुए यात्रियों को ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जो जमीन से देख पाना संभव नहीं है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 7 सबसे ऊंचे रोपवे के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग और रोमांच का शौक है तो इन ऊंचे रोपवे के बारे में जरूर जानिए।

डागू ग्लेशियर गोंडोला

दुनिया के सबसे ऊंचे रोपवे में सबसे पहला नाम चीन के डागू ग्लेशियर गोंडोला का आता है। यह रोपवे यात्रियों को करीब 4843 मीटर की ऊंचाई तक ले जा सकती है। यह आपको अल्पाइन जंगलों से कुछ ही मिनटों में ग्लेशियर से ढके शिखर तक ले जा सकती है। जहां से आपको तिब्बती पठार के आकर्षक नजारे देखने को मिलेंगे।

मेरिडा केबल कार

वेनेजुएला की मेरिडा केबल कार को मुकुम्बारी नाम से भी जाना जाता है। यह न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे बल्कि सबसे लंबे केबल कार सिस्टम में से एक है। यह करीब 4765 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है।

मी टेलीफेरिको

बोलीविया में स्थित मी टेलीफेरिको रोपवे से आपको शानदार और आकर्षक नजारे देखने को मिलेंगे। यहां से आपको एंडीज पर्वत और नीचे फैले शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा।

गुलमर्ग गोंडोला

दुनिया के सबसे ऊंचे रोपवे में भारत का गुलमर्ग गोंडोला भी शामिल है। यह कश्मीर की अफरवात चोटी पर करीब 3980 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। हिमालय के खूबसूरत नजारों को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज

स्विट्जरलैंड में करीब 3883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन केबल कार स्टेशन है। यहां पर आपको मैटरहॉर्न चोटी के साथ-साथ स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस में फैली अल्पाइन पर्वत के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे।

एगुई दु मिदी केबल कार

यह केबल कार फ्रांस में स्थित है जहां से आपको आल्प्स पर्वत के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। यह रोपवे करीब 3842 मीटर की ऊंचाई पर ले जाती है। जहां से आपको पश्चिमी यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत मोंट ब्लांक को करीब से देखने को मौका मिलता है।

फैनसिपन केबल कार

वियतनाम में स्थित फैनसिपन केबल कार दुनिया के सबसे ऊंचे रोपवे में शामिल है। यह केबल कार लगभग 3100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। यहां पर कोहरे से ढकी घाटियां और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों के बीच से गुजरते हुए शानदार और आकर्षक नजारों को देखने का अवसर मिलेगा।