दिन में घूमना अपनी जगह खास है, लेकिन दुनिया के कुछ शहर ऐसे हैं जो असली जादू रात ढलने के बाद दिखाते हैं। चमचमाती रोशनी, रंगीन नाइटलाइफ, देर रात तक खुले रहने वाले बाजार, स्ट्रीट फूड और कल्चरल एक्टिविटीज इन शहरों को नाइट टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र बनाती हैं। अगर आपको रात में घूमना, नई जगहों को अलग अंदाज में देखना और यादगार अनुभव जुटाना पसंद है, तो ये 7 शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए।

टोक्यो, जापान

साइंस-फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं टोक्यो की रातें। (Photo Source: Pexels)

टोक्यो की रातें किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। शिबुया, शिंजुकु और अकिहाबारा जैसे इलाके रंग-बिरंगी नीयॉन लाइटों, विशाल डिजिटल स्क्रीन, गेमिंग आर्केड और कराओके बार से जगमगाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर, शांत गलियों में बने छोटे-छोटे इजाकाया (जापानी पब), देर रात तक खुले रहने वाले रामेन रेस्तरां और रोशनी से सजे मंदिर शहर को एक अलग ही आकर्षण देते हैं। मॉडरनिटी और ट्रेडिशन का यह अनोखा संगम टोक्यो को खास बनाता है।

बैंकॉक, थाईलैंड

बैंकॉक उन शहरों में शामिल है जो रात में भी शायद ही कभी सोते हों। (Photo Source: Pexels)

बैंकॉक उन शहरों में शामिल है जो रात में भी शायद ही कभी सोते हों। यह शहर अपने रूफटॉप बार, नाइट मार्केट, स्ट्रीट फूड और जीवंत नाइटलाइफ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चाइनाटाउन की गलियां रात में खाने-पीने के शौकीनों से भर जाती हैं, जबकि खाओ सान रोड और सुखुमवित जैसे इलाके देर रात तक संगीत और मनोरंजन से गुलजार रहते हैं।

न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका

कभी न सोने वाला शहर कहलाने वाला न्यूयॉर्क रात में अपनी अलग ही पहचान दिखाता है। (Photo Source: Pexels)

‘द सिटी दैट नेवर स्लीप्स’ यानी कभी न सोने वाला शहर कहलाने वाला न्यूयॉर्क रात में अपनी अलग ही पहचान दिखाता है। ब्रॉडवे शो, जैज क्लब, रूफटॉप लाउंज, 24 घंटे खुले रहने वाले डाइनर और रोशनी से जगमगाते गगनचुंबी भवन यहां की खासियत हैं। टाइम्स स्क्वायर की चमक-दमक और ब्रुकलिन व ग्रीनविच विलेज की सांस्कृतिक गतिविधियां पर्यटकों को देर रात तक बांधे रखती हैं।

सियोल, दक्षिण कोरिया

नाइटलाइफ यूथ कल्चर और मॉडर्न एंटरटेनमेंट का शानदार उदाहरण है सियोल। (Photo Source: Pexels)

सियोल की नाइटलाइफ यूथ कल्चर और मॉडर्न एंटरटेनमेंट का शानदार उदाहरण है। होंगडे और इटावोन जैसे इलाके रातभर सक्रिय रहते हैं, जहां कैफे, गेमिंग लाउंज, कराओके रूम और कोरियन बारबेक्यू रेस्तरां लोगों से भरे रहते हैं। यहां की सबसे खास बात यह है कि कई शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी स्टोर और रेस्तरां आधी रात के बाद भी खुले रहते हैं।

पेरिस, फ्रांस

पेरिस रात में और भी हो जाती है खूबसूरत। (Photo Source: Pexels)

‘सिटी ऑफ लव’ कही जाने वाली पेरिस रात में और भी खूबसूरत हो जाती है। रात होते ही एफिल टॉवर की चमक, सीन नदी पर झिलमिलाती रोशनी और सड़कों पर सजे कैफे एक रोमांटिक माहौल तैयार करते हैं। यहां नाइट टूरिज्म केवल पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि नदी में क्रूज, जैज बार, ऐतिहासिक इमारतों के बीच सैर और शांत शामें भी इसका हिस्सा हैं।

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

रात के समय अपनी भव्यता और आधुनिकता का शानदार प्रदर्शन करता है दुबई। (Photo Source: Pexels)

दुबई रात के समय अपनी भव्यता और आधुनिकता का शानदार प्रदर्शन करता है। सूरज ढलने के बाद यहां के लक्जरी रूफटॉप लाउंज, समुद्र किनारे बने प्रॉमेनेड, जगमगाती गगनचुंबी इमारतें और रेगिस्तान में आयोजित नाइट सफारी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। बुर्ज खलीफा की रोशनी और नाइट मार्केट्स का अनुभव दुबई को खास बनाता है।

इस्तांबुल, तुर्की

रात के समय किसी जादुई शहर जैसा दिखाई देता है इस्तांबुल। (Photo Source: Pexels)

यूरोप और एशिया के संगम पर बसा इस्तांबुल रात के समय किसी जादुई शहर जैसा दिखाई देता है। बोस्फोरस स्ट्रेट के किनारे चमकती मस्जिदें, मिनारें और ऐतिहासिक इमारतें इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। रूफटॉप कैफे, ट्रेडिशनल टी-हाउस, देर रात तक खुले रहने वाले कबाब रेस्तरां और बेयोग्लू जैसे जीवंत इलाके यहां के नाइट टूरिज्म का प्रमुख आकर्षण हैं।

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