गर्मियों के मौसम में आम लगभग हर घर में पसंद किया जाता है। लेकिन कई बार आम इतने ज्यादा पक जाते हैं कि उन्हें खाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग अक्सर उन्हें फेंक देते हैं। अगर आपके घर में भी ज्यादा पके हुए आम पड़े हैं, तो उन्हें बेकार समझकर फेंकने की जरूरत नहीं है। इनसे कई स्वादिष्ट और हेल्दी चीजें बनाई जा सकती हैं। आइए जानते हैं ज्यादा पके आमों को इस्तेमाल करने के 7 बेहतरीन तरीके।

स्वादिष्ट मैंगो स्मूदी बनाएं

ज्यादा पके आम स्मूदी के लिए बेहतरीन होते हैं। (Photo Source: Pexels)

ज्यादा पके आम प्राकृतिक रूप से मीठे और मुलायम होते हैं, इसलिए ये स्मूदी के लिए बिल्कुल सही होते हैं। आम को दही, दूध या अपनी पसंद के अन्य फलों के साथ ब्लेंड करें और एक पौष्टिक व ताजगी भरा पेय तैयार करें।

घर पर बनाएं मैंगो जैम

अधिक पके हुए आमों से स्वादिष्ट मैंगो जैम तैयार किया जा सकता है। आम के गूदे को थोड़ी चीनी और नींबू के रस के साथ पकाएं जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसे ब्रेड, टोस्ट या पैनकेक के साथ खाया जा सकता है।

मैंगो पॉप्सिकल्स तैयार करें

हेल्दी व स्वादिष्ट पॉप्सिकल्स भी पक्के आम से कर सकते हैं तैयार। (Photo Source: Pexels)

आम का पल्प निकालकर उसे पॉप्सिकल मोल्ड में भर दें। चाहें तो इसमें दही या नारियल का दूध भी मिला सकते हैं। इसे रातभर फ्रीजर में रखें और अगले दिन ठंडे-ठंडे मैंगो पॉप्सिकल्स का आनंद लें।

मीठी-खट्टी मैंगो चटनी बनाएं

ज्यादा पके आम चटनी बनाने के लिए भी बेहतरीन होते हैं। आम के गूदे में सिरका, चीनी और मसाले मिलाकर स्वादिष्ट मीठी-खट्टी चटनी तैयार की जा सकती है। यह स्नैक्स और खाने के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है।

केक और मफिन्स में करें इस्तेमाल

मैश किए हुए आम के गूदे का उपयोग केक, मफिन्स और ब्रेड बनाने में किया जा सकता है। यह प्राकृतिक मिठास देने के साथ-साथ बेक्ड आइटम्स को अधिक मुलायम और स्वादिष्ट बनाता है।

मैंगो सॉस या कूली बनाएं

आम को ब्लेंड करके स्मूद सॉस तैयार करें। इस सॉस को पैनकेक, वॉफल्स, चीजकेक या आइसक्रीम के ऊपर डालकर सर्व किया जा सकता है। इससे डेजर्ट का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।

घर पर तैयार करें मैंगो आइसक्रीम

ज्यादा पके आम से स्वादिष्ट होममेड आइसक्रीम तैयार की जा सकती है। (Photo Source: Pexels)

ज्यादा पके आमों से क्रीमी और स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाई जा सकती है। आम के गूदे को क्रीम, दूध या दही के साथ ब्लेंड करें और फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। यह प्राकृतिक मिठास से भरपूर समर डेजर्ट है।

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