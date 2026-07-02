कुछ खाने की चीजों की महक पहली बार में आपको अजीब या तेज लग सकती है, लेकिन यही तेज गंध उन्हें दुनिया भर में खास बनाती है। कई मशहूर व्यंजन अपनी अनोखी खुशबू (या कहें बदबू) के लिए जाने जाते हैं, जो प्राकृतिक फर्मेंटेशन, एजिंग या खास बनाने की प्रक्रिया का नतीजा होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी सूंघने की क्षमता स्वाद से गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए जिन खाद्य पदार्थों की खुशबू तेज होती है, उनका स्वाद भी अक्सर बेहद बेहतरीन और लाजवाब होता है। आइए जानते हैं दुनिया के 7 ऐसे फूड्स के बारे में, जिनकी तेज गंध के बावजूद लोग उन्हें बड़े चाव से खाते हैं।

ड्यूरियन – दक्षिण-पूर्व एशिया

ड्यूरियन की गंध बहुत तेज होती है, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया में इसे फलों का राजा कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

ड्यूरियन को ‘किंग ऑफ फ्रूट्स’ कहा जाता है। इसकी गंध इतनी तेज होती है कि इसे कई होटलों, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाने पर प्रतिबंध है। इसकी महक को लहसुन, प्याज, कैरेमल और सल्फर जैसी गंध का मिश्रण बताया जाता है। हालांकि, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में लोग इसके क्रीमी, मीठे और नटी फ्लेवर के दीवाने हैं।

सुरस्ट्रोमिंग – स्वीडन

स्वीडन की यह फर्मेंटेड मछली दुनिया के सबसे तेज गंध वाले फूड्स में गिनी जाती है। (Photo Source: Unsplash)

सुरस्ट्रोमिंग फर्मेंटेड बाल्टिक हेरिंग मछली से बनाई जाती है। यह डिब्बे के अंदर भी फर्मेंट होती रहती है, इसलिए खोलते ही इसकी गंध काफी तेज महसूस होती है। इसके बावजूद स्वीडन में इसे फ्लैटब्रेड, उबले आलू, प्याज और खट्टी क्रीम के साथ बड़े स्वाद से खाया जाता है।

ब्लू चीज – यूरोप

ब्लू चीज की तेज महक इसकी एजिंग प्रक्रिया की वजह से होती है। (Photo Source: Pexels)

ब्लू चीज में इस्तेमाल होने वाले विशेष खाद्य फफूंद (एडिबल मोल्ड) इसकी तेज मिट्टी जैसी महक के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही प्रक्रिया इसे क्रीमी टेक्सचर और गहरा स्वाद भी देती है। रोकफोर, गोरगोंजोला और स्टिल्टन जैसी ब्लू चीज की किस्में दुनिया भर में सलाद, बर्गर, पास्ता और चीज प्लेटर्स में खूब पसंद की जाती हैं।

किमची – दक्षिण कोरिया

फर्मेंटेड गोभी से बनी कोरियाई डिश किमची की खुशबू तेज होती है, लेकिन यह स्वाद और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है। (Photo Source: Pexels)

किमची को गोभी, लहसुन, अदरक, मिर्च और फिश सॉस के साथ फर्मेंट करके बनाया जाता है। समय के साथ इसकी गंध और भी तेज हो जाती है। दक्षिण कोरिया में यह लगभग हर भोजन का हिस्सा है और अपने तीखे स्वाद के साथ-साथ प्रोबायोटिक्स से भरपूर होने के कारण भी लोकप्रिय है।

नट्टो – जापान

फर्मेंटेड सोयाबीन से बना नट्टो जापान का लोकप्रिय नाश्ता है। (Photo Source: Pexels)

नट्टो फर्मेंटेड सोयाबीन से तैयार किया जाता है। इसकी चिपचिपी बनावट, धागे जैसी संरचना और तेज महक पहली बार खाने वालों को चौंका सकती है। लेकिन जापान में इसे नाश्ते में चावल, सोया सॉस और सरसों के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। यह प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है।

स्टिंकी टोफू – ताइवान

ताइवान का यह मशहूर स्ट्रीट फूड अपनी तेज गंध के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)

नाम से ही साफ है कि स्टिंकी टोफू की गंध काफी तेज होती है। इसे खास तरह के फर्मेंटेड ब्राइन में तैयार किया जाता है, जिससे इसकी खास महक आती है। हालांकि, बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम यह टोफू ताइवान के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड्स में गिना जाता है।

हाकार्ल – आइसलैंड

हाकार्ल ग्रीनलैंड शार्क के मांस को कई महीनों तक सुखाकर और खास तरीके से तैयार करके बनाया जाता है। इसकी अमोनिया जैसी तेज गंध इसे दुनिया के सबसे अनोखे व्यंजनों में शामिल करती है। आइसलैंड में इसे खास अवसरों और त्योहारों पर छोटे-छोटे टुकड़ों में परोसा जाता है।

आखिर इन फूड्स से इतनी तेज गंध क्यों आती है?

इनमें से अधिकांश खाद्य पदार्थ फर्मेंटेशन, एजिंग, क्योरिंग या मोल्ड-राइपनिंग जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। इस दौरान सूक्ष्मजीव (माइक्रोऑर्गेनिज्म) प्रोटीन, वसा और शर्करा को तोड़कर सल्फर यौगिक, ऑर्गेनिक एसिड और एस्टर जैसे तत्व बनाते हैं। यही तत्व इनकी तेज गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यही इनके अनोखे और गहरे स्वाद का भी कारण बनते हैं।

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