Famous Monasteries in India: जब भी हमें छुट्टियां मिलती हैं तो घूमने-फिरने का प्लान जरूर बनाया जाता है। गर्मी हो या सर्दी समय निकालकर ज्यादातर लोग पहाड़ों पर जाने का प्लान करते हैं। जहां आसपास की हरियाली, ऊंची-ऊंची चोटियां और सुकून का आनंद लिया जा सके। पहाड़ों की इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच कई प्राचीन मठ भी मौजूद हैं, जो अपनी वास्तुकला, धार्मिक महत्व और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। हिमालय से लेकर एंडीज पर्वत तक, दुनियाभर में ऐसे कई मठ हैं जो ऊंचाई पर स्थित होने के साथ-साथ शानदार प्राकृतिक नजारों का भी अनुभव कराते हैं। अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इन खूबसूरत मठों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

थिकसे मठ, लद्दाख

लद्दाख में स्थित थिकसे मठ से आप सिंधु घाटी का शानदार नजारा देख सकते हैं। यह मठ लेह से करीब 19 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 3600 मीटर है। यहां आपको बौद्ध कला की कई वस्तुएं जैसे स्तूप, मूर्तियां और थांगका देखने को मिलेंगे। यहां लद्दाख की संस्कृति और बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ जानने को मिल सकता है।

टाइगर्स नेस्ट मठ, भूटान

टाइगर्स नेस्ट मठ भूटान का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो पारो घाटी से लगभग 900 मीटर ऊपर एक चट्टान पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार गुरु रिनपोचे ने पहली बार इस जगह पर ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि गुरु रिनपोचे एक बाघिनी पर बैठकर यहां पहुंचे थे, जिसकी वजह से इस मठ को टाइगर्स नेस्ट नाम दिया गया।

की मठ, स्पीति वैली

यह स्पीति वैली का सबसे बड़ा मठ है, जो स्पीति नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से करीब 4166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मठ एक किले जैसा दिखता है, जिसमें सफेद रंग की इमारतें एक के ऊपर एक बनी हुई हैं।

रोंगबुक मठ, तिब्बत

रोंगबुक मठ करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसा दुनिया के सबसे ऊंचे मठों में से एक है। यह मठ एवरेस्ट के सबसे नजदीक है, जहां से आपको शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है।

हेमिस मठ, लद्दाख

लद्दाख के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मठों में से एक हेमिस मठ घूमने की बेहतरीन जगह है। यहां पर होने वाला हेमिस महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। इस मठ में दुर्लभ बौद्ध अवशेष, थांगका और पांडुलिपियों को संभालकर रखा गया है।

तेंगबोचे मठ, नेपाल

नेपाल के प्रसिद्ध एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेकिंग मार्ग पर स्थित तेंगबोचे मठ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। यहां से आपको हिमालय के शानदार दृश्य देखने को मिलेंगे, जो शांति और सुकून का अहसास कराएंगे।

तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश

भारत के सबसे बड़े और तिब्बत के बाहर सबसे बड़े मठों में से एक तवांग मठ का निर्माण करीब 17वीं शताब्दी में हुआ। यहां स्थित विशाल बुद्ध प्रतिमा, पहाड़ों के आकर्षक नजारे और प्रार्थना हॉल में आपको संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। सर्दियों के समय बर्फबारी के दौरान इस जगह की सुंदरता दोगुना हो जाती है।