रात के खाने के बाद कई घंटों तक कुछ न खाने के कारण शरीर को सुबह ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे जरूरी होता है सुबह का नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर हो। अक्सर लोग नाश्ते में चाय-बिस्कुट, नमकीन या तला-भुना खाना खाते हैं। ये चीजें पेट को जल्दी भर सकती हैं, लेकिन इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। इसलिए नाश्ते में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखें।

कई बार सुबह की भागदौड़ में समझ नहीं आता कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए, जो हेल्दी होने के साथ ही जल्दी तैयार हो जाए। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, आज हम बताने जा रहे हैं 7 ऐसे नाश्ते के बारे में जिन्हें आप सप्ताह के अलग-अलग दिन नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।

1- सोमवार, थालीपीठ

महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजनों में से एक थालीपीठ भी शामिल है, जो कई तरह के अनाज और दालों के आटे से तैयार किया जाने वाला स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे आप सोमवार के दिन नाश्ते में बना सकते हैं।

कैसे बनाएं

इसके लिए भजनी आटे में प्याज, धनिया, हरी मिर्च, जीरा और मसाले मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। इसे हाथ से थपथपाकर तवे पर फैलाएं और थोड़ा तेल डालकर दोनों तरफ से सेंक लें। थालीपीठ को आप दही के साथ परोस सकते हैं।

2- मंगलवार, पनियारम

पनियारम दक्षिण भारत के लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी होता है। यह नाश्ता आप सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को भी टिफिन में पैक करके दे सकते हैं।

कैसे बनाएं

इडली या डोसे के बैटर में बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया और थोड़ी सब्जियां मिलाकर पनियारम या अप्पे पैन के खांचों में डालकर बना सकते हैं। खांचों में थोड़ा तेल या घी लगाकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। पनियारम को आप नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोस सकते हैं।

3- बुधवार, केरल का पुट्टू

बुधवार को आप केरल का पुट्टू नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसे मुख्य रूप से चावल के आटे और नारियल की मदद से भाप में पकाया जाता है। इसे बनाने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

कैसे बनाएं

चावल के आटे में थोड़ा पानी और नमक डालकर ऐसा मिश्रण तैयार करें जिसमें हल्की नमी रहे। इसके बाद पुट्टू के सांचा में पहले नारियल की परत और फिर चावल के आटे की परत डालें। इसे भाप में पकाएं। अगर पुट्टू का सांचा नहीं है, तो आप इसे इडली के सांचे में भी बना सकते हैं। पुट्टू को काले चने की करी या दाल के साथ परोसा जा सकता है।

4- गुरुवार, मूंग दाल चीला

सुबह में नाश्ते के वक्त सप्ताह के चौथे दिन आप मूंग दाल चीला बना सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर यह नाश्ता शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही जरूर पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। इसके लिए रात में ही मूंग दाल को भिगो दें।

कैसे बनाएं

भीगी हुई मूंग दाल को पीस लें। इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, अदरक और हल्के मसाले डालें। तवे पर पतला चीला फैलाकर थोड़ा तेल लगाएं और दोनों तरफ से सेंकें। इसे आप दही या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं।

5- शुक्रवार, वेजिटेबल उपमा

हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता करना चाहते हैं तो शुक्रवार को आप ओट्स से बना वेजिटेबल उपमा खा सकते हैं। इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है।

कैसे बनाएं

ओट्स को हल्का भूनकर अलग रख दें। पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज डालें। इसके बाद गाजर, मटर और बीन्स जैसी सब्जियां डालकर पकाएं। अब ओट्स और पानी डालें और कुछ मिनट तक पका लें। ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डालकर परोस सकते हैं।

6- शनिवार, चकुली पिठा

चकुली पिठा चावल और उड़द दाल के मिश्रण से बनाया जाता है। ओडिशा में लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। शनिवार के दिन आप इस स्वादिष्ट नाश्ते को बना सकते हैं।

कैसे बनाएं

चावल और उड़द दाल को भिगोकर पीस लें, बैटर को थोड़ा खमीर उठने के लिए 6-7 घंटे पीसकर छोड़ दें। इसके बाद तवे पर पतला फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे आप सब्जी या चटनी के साथ परोस सकते हैं।

7- रविवार, नीर डोसा

नीर डोसा कर्नाटक के लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। यह अपने स्वाद और हल्की बनावट के लिए नाश्ते में पसंद किया जाता है। रविवार को अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है, ऐसे में इस दिन आप घर पर ही स्वादिष्ट डोसा बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए शनिवार की रात ही चावल को भिगोकर रात भर के लिए रख दें।

कैसे बनाएं

भिगोए हुए चावल को बारीक पीसकर बैटर तैयार कर लें। इसका बैटर सामान्य डोसे से काफी पतला होता है। पैन पर तेल या घी लगाकर उसे गर्म करें। उसके बाद बैटर को पतला फैला दें। नीर डोसा को आप नारियल की चटनी या किसी हल्की सब्जी के साथ परोस सकते हैं।

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