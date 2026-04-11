गर्मी के मौसम में कई चीजों जल्दी खराब होने लगती हैं, जिनमें आलू और प्याज बसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये दोनों ऐसी सब्जियां हैं, जिन्हें फ्रिज में भी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित तरीके से स्टोर करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तेज गर्मी के कारण कई बार आलू जल्दी सड़ने लगते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है, जिससे पूरी घर का माहौल खराब हो जाता है। हालांकि, पुराने घरेलू और पारंपरिक नुस्खों की मदद से आप आलू और प्याज को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं:

सबसे पहला प्याज के बारे में जानते हैं कि इसे गर्मी में सही तरीके से स्टोर कैसे किया जाए।

1- ऐसी जगह पर रखें

प्याज को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हमेशा किसी ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर स्टोर करना चाहिए। थोड़ी सी नमी प्याज को जल्दी सड़ाने का काम कर सकती है। साथ ही इसे सीधे तेज धूप में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि धूप की गर्मी और रोशनी के कारण प्याज में फंगस लगने या खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

2- लंबे समय तक स्टोर करने का तरीका

अगर प्याज को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो उन्हें एक-एक करके टिश्यू पेपर में लपेटकर रखना एक अच्छा तरीका है। टिश्यू पेपर अतिरिक्त नमी सोख लेती है और प्याज जल्दी खराब नहीं होते। प्याज को कभी भी प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हवा का सही प्रवाह नहीं हो पाता और नमी जमा होने लगती है, जिससे प्याज सड़ने लगते हैं। इसके अलावा प्याज को जालीदार बैग या हवादार कपड़े के बैग में रखना सबसे बेहतर होता है। इससे हवा का सही संचार बना रहता है और प्याज लंबे समय तक खराब नहीं होती।

3- आलू के साथ क्यों नहीं रखना चाहिए

प्याज को हमेशा किसी सूखी, ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए, जैसे किचन का कोई हवादार कोना या स्टोरेज रैक। इन्हें कभी भी आलू के साथ एक ही जगह पर स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक-दूसरे की नमी को प्रभावित करते हैं और जल्दी खराब होने लगते हैं।

4- सीधे फर्श पर न रखें

प्याज को फर्श पर सीधे रखने के बजाय टोकरी या लकड़ी के क्रेट में रखना बेहतर होता है, ताकि नीचे से हवा का प्रवाह बना रहे। प्याज को लटकाकर रख सकते हैं, इससे उनमें नमी नहीं जमती और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं।

अब जानते हैं गर्मियों में आलू को स्टोर करने का सही तरीका क्या है।

1- सही जगह रखना जरूरी

आलू को हमेशा ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहां सीधी धूप न पड़े और तापमान ज्यादा गर्म न हो। इसके साथ ही जगह भी सूखी और हवादार वाली होनी चाहिए। इससे आलू लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं।

2- किस बैग में रखना चाहिए

आलू को प्लैस्टिक बैग में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इससे उसके अंदर हवा नहीं जा पाती और नमी जमने लगती है, जिससे यह जल्दी सड़ने लगते हैं। आलू को हमेशा जालीदार बैग, पेपर बैग या टोकरी में रखना चाहिए ताकि हवा का सही प्रवाह बना रहे और नमी जमा न हो।

3- आलू को धोकर रखना चाहिए या नहीं

स्टोर करने के दौरान समय-समय पर आलू को बीच-बीच में जांचते रहे। अगर कोई आलू सड़ने लगे या उसमें अंकुर निकलने लगें, तो उसे तुरंत हटा दें ताकि बाकी आलू सुरक्षित रहें। इसके अलावा स्टोर करने से पहले आलू को धोना नहीं चाहिए, क्योंकि नमी उन्हें जल्दी खराब कर सकती है। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल से पहले ही धोएं