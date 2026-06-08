हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर और आकर्षक दिखे, जिसके लिए लोग खूब पैसे भी खर्च करते हैं। घर की सुंदरता में किचन भी अहम भूमिका निभाता है। किचन में मौजूद छोटी-छोटी चीजें, सही रंगों का चयन और बेहतर डिजाइन उसे अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनाते हैं। लोग किचन में पर्याप्त रोशनी, ताजी हवा और सही वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां भी लगवाते हैं। लेकिन कई बार खराब खिड़की की डिजाइन के चलते पूरे रसोईघर की शोभा पर असर पड़ता है। इसलिए किचन बनवाते समय खिड़कियों की डिजाइन, आकार और स्थान का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। सही डिजाइन की खिड़कियां न केवल आपके रसोईघर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि उसे अधिक हवादार, रोशनी, आधुनिक और आकर्षक लुक भी देती हैं। आइए जानते हैं मॉडर्न जमाने में किस तरह की खिड़की किचन में लगवानी चाहिए।

स्लाइडिंग विंडो

किचन के लिए सबसे लोकप्रिय खिड़की डिजाइन में से एक स्लाइडिंग विंडो है। यह खिड़की साइड में सरककर खुलती और बंद होती है, जिससे जगह की बचत होने के साथ ही आकर्षक भी लगती है। छोटे और मध्यम आकार वाले रसोईघरों में यह डिजाइन काफी खूबसूरत दिखाई देती है। इससे हवा का प्रवाह रसोईघर में बेहतर तरीके से बना रहता है। स्लाइडिंग विंडो लंबे समय तक टिकाऊ होने के साथ ही इन्हें साफ करना भी आसान होता है।

कैसमेंट विंडो

अगर आप अपने किचन के लिए थोड़ा मॉडर्न खिड़की डिजाइन देख रहे हैं तो कैसमेंट विंडो लगवा सकते हैं। यह बाहर या अंदर की ओर खुलती है और बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करती है। खाना बनाते समय धुआं या भाप ज्यादा बनने पर यह डिजाइन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इससे ताजी हवा आसानी से अंदर आती है और किचन अधिक खुला व हवादार महसूस होता है।

बे विंडो डिजाइन

बे विंडो डिजाइन खासकर बड़े किचन के लिए बेस्ट माना जाता है। यह रसोईघर को थोड़ा प्रीमियम लुक देने में मदद करता है। इस डिजाइन वाली खिड़कियां दीवार से थोड़ी बाहर की ओर निकली होती हैं, जिससे किचन थोड़ा बड़ा नजर आता है। इसके आसपास आप छोटे पौधे, हर्ब्स या सजावटी सामान रख सकते हैं, जिससे रसोईघर की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाती है।

फर्श से छत तक

रसोईघर को थोड़ा आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए आप फर्श से छत तक डिजाइन वाली खिड़की लगवा सकते हैं। इससे रोशनी सीधे किचन में आती है और साथ ही पर्याप्त वेंटिलेशन भी मिलता है। ताजी हवा का प्रवाह बेहतर तरीके से बना रहता है। यह डिजाइन बड़े किचन के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। इसकी मदद से एक सामान्य रसोईघर दोगुनी खुली, बड़ी और आकर्षक नजर आती है।

कोने वाली खिड़की

कई बार किचन में पर्याप्त जगह न होने के चलते लोग खिड़कियां नहीं लगवा पाते हैं। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका किचन छोटा है, तो उसके किसी कोने में खिड़की लगवा सकते हैं। इससे किचन में दो तरफ से रोशनी आती है और कमरा आधुनिक और सुंदर नजर आता है।

पिक्चर किचन विंडो

आज के समय में पिक्चर किचन विंडो भी काफी ट्रेंड में है। अपार्टमेंट से लेकर मॉडर्न घरों में यह डिजाइन खूब पसंद की जाती है। इसमें एक बड़ा सा कांच का पैनल होता है, जिसमें बीच में कोई फ्रेम नहीं होता। यह एक पारदर्शी दीवार की तरह काम करती है, जो बाहर के नजारे को खूबसूरती से फ्रेम करती है।

फ्रेंच किचन विंडो

अगर आप अपने रसोईघर को थोड़ा क्लासिक, लग्जरी और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं तो फ्रेंच किचन विंडो डिजाइन का चयन कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर दो बड़े कांच वाले पैनल होते हैं, जो बीच से खुलते हैं। इन खिड़कियों में कांच का इस्तेमाल अधिक होता, जिसके चलते रसोईघर में रोशनी भरपूर मिलती है। इससे किचन अधिक खुला, बड़ा और खूबसूरत दिखाई देता है। इसके साथ ही ताजी हवा का प्रवाह बेहतर तरीके से बना रहता है।

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