हर साल की तरह एक बार फिर से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने 1 नवंबर 2026 से सख्त पाबंदियां लागू करने जा रही है। इन प्रतिबंधों का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले आम नागरिकों, दैनिक यात्रियों और व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते प्रदूषण का असर घर के अंदर भी देखने को मिलता है। ऐसे में अधिकतर लोग खुद की हिफाजत के लिए महंगे एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रदूषण बढ़ते ही एयर फ्यूरीफायर की डिमांड तेज हो जाती है। हालांकि, इस खर्च से बचते हुए भी खुद को जहरीली हवा से दूर रखा जा सकता है।

दरअसल, हमारे आसपास प्रकृति में कई ऐसे पौधे हैं, जो हवा को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे प्रदूषित कणों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करते हैं। आइए जानते हैं घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए किन-किन पौधों को लगाया जा सकता है।

स्नेक प्लांट

घर के अंदर लगाए जाने वाले पौधों में से एक स्नेक प्लांट भी है। इसकी लंबी, सीधी और आकर्षक पत्तियां घर की खूबसूरती बढ़ाने में मदद करती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे देखभाल की अधिक जरूरत नहीं पड़ती। घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इसे बेडरूम, लिविंग रूम, खिड़की या घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है।

मनी प्लांट

मनी प्लांट को भी कम देखभाल की जरूरत होती है। मनी प्लांट में हवा में मौजूद कुछ रासायनिक यौगिकों को कम करने की क्षमता होती है। ऐसे में इसे आप अपने घर में लगा सकते हैं।

स्पाइडर प्लांट

घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए स्पाइडर प्लांट भी लगाया जा सकता है। कुछ शोधों में स्पाइडर प्लांट में कुछ वायु प्रदूषकों को हटाने की क्षमता देखी गई है। इसकी पतली, लंबी और हरे-सफेद रंग की पत्तियां काफी आकर्षक लगती हैं।

पीस लिली

पीस लिली अपने गहरे हरे रंग के पत्तों और सफेद फूलों के लिए जानी जाती है। इसे अक्सर लोग घर की सजावट में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि, यह प्रदूषण को कम करने में भी मदद कर सकता है। यह अप्रत्यक्ष रोशनी में अच्छी तरह बढ़ता है।

एरिका पाम

घर के अंदर लगाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पौधों में से एक एरिका पाम भी है, जो कुछ हद तक प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। इसकी घनी और हरी पत्तियां लिविंग रूम, बालकनी या किसी खाली कोने को आकर्षक बनाने में मदद कर सकती हैं।

रबर प्लांट

रबर प्लांट भी घर के अंदर फैली प्रदूषित हवा को शुद्ध करने में काफी हद तक मदद कर सकता है। इसकी बड़ी, चमकदार और गहरे रंग की पत्तियां देखने में काफी आकर्षक लगती हैं। रबर प्लांट को तेज अप्रत्यक्ष रोशनी ज्यादा पसंद होती है। इसकी पत्तियों पर जमी धूल को मुलायम कपड़े से साफ किया जाता है।

फर्न प्लांट

बढ़ते प्रदूषण के असर को कम करने के लिए इन पौधों के साथ घर में फर्न प्लांट भी लगाया जा सकता है। इसकी घनी, कोमल और बारीक पत्तियां प्राकृतिक हरियाली का एहसास कराती हैं। इसे आप अपनी बालकनी से लेकर बेडरूम तक में लगा सकते हैं।

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