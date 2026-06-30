भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन राज्यों में से राजस्थान भी शामिल है, जहां हर साल देश-विदेश से लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान का नम सुनते ही जेहन में सबसे पहले भव्य किले, शानदार महल, रंग-बिरंगी संस्कृति, रेगिस्तान और शाही विरासत की तस्वीरें सामने आती हैं। पर्यटक अक्सर इन्हीं चीजों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस सबके अलावा राजस्थान में कई खूबसूरत झरने भी हैं, जहां के आसपास की हरियाली काफी शांत और मनमोहक होती है।

बारिश के मौसम में इन झरनों के आसपास के इलाके हरियाली से खिल उठते हैं, जिसका नजारा बेहद मनमोहक होता है। ये झरने शहरों की भीड़ और ऐतिहासिक स्मारकों से दूर सुकून भरा माहौल देते हैं। आइए जानते हैं राजस्थान में कहां-कहां झरने हैं।

1- मेनाल झरना (चित्तौड़गढ़)

अगर आप चित्तौड़गढ़ घूमने जाएं तो वहां के मेनाल झरना जरूर जाएं। इसे अक्सर राजस्थान का ‘मिनी नियाग्रा’ भी कहा जाता है। यह वॉटरफॉल ऐतिहासिक मेनाल मंदिर परिसर के पास स्थित है। बारिश के मौसम में यहां पानी तेज बहाव के साथ गहरी खाई में गिरता है, जिसका नजारा काफी शानदार होता है।

2- गैपरनाथ झरना (कोटा)

गैपरनाथ झरना कोटा के पास पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां के आसपास का नजारा काफी हरा-भरा रहता है। यहां तक पहुंचने के लिए एक छोटा ट्रेक करना होता है। झरने के पास गैपरनाथ मंदिर और आसपास की हरियाली यहां के शांत माहौल को और भी खास बना देती है।

3- भीमलत झरना (बूंदी)

भीमलत राजस्थान के सबसे ऊंचे और खूबसूरत झरनों में से एक है। करीब 150 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी नीचे बने प्राकृतिक कुंड में पहुंचता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस झरने का निर्माण महाभारत काल में भीम ने किया था। हालांकि, वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक रूप से बना झरना मानते हैं। बारिश के मौसम में इसके आसपास के इलाके हरियाली से खिल उठते हैं और चट्टानों के बीच बहता पानी इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ा देता है।

4- चूलिया झरना (रावतभाटा)

राणा प्रताप सागर बांध के पास स्थित चूलिया झरना अपनी अनोखी चट्टानों और तेज बहते पानी के लिए जाना जाता है। यहां पूरे साल पानी बहता है और मानसून के मौसम में इसका नजारा काफी आकर्षक हो जाता है।

5- पड़ाझर महादेव झरना (रावतभाटा)

राजस्थान के रावतभाटा में स्थित पड़ाझर महादेव झरना एक शांत और प्राकृतिक झरना है, जो रामेश्वर महादेव गुफा मंदिर के पास स्थित है। जंगल और चट्टानों से घिरे इस स्थान पर लोग सुकून के पल बिताने के लिए आते हैं।

6- ध्रूड़िया झरना (माउंट आबू)

माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहीं पर ध्रूड़िया झरना भी है जो घने जंगलों के बीच स्थित है। यहां ट्रैकिंग करके पहुंचना पड़ता है। ट्रेकिंग के दौरान आपको हरियाली के बीच पैदल सफर करना पड़ता है।

7- गर्भाजी (गढ़वाजी) (अलवर)

राजस्थान के छिपे हुए खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक गर्भाजी/गढ़वाजी झरना भी है, जो अरावली की पहाड़ियों में सिलीसेढ़ झील के पास स्थित है। यहां का माहौल काफी शांत रहता है। चट्टानों से गिरता पानी और आसपास के जंगल इसे और भी मनमोहक बनाते हैं।

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